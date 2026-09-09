Ευρωαγορές: Στα «κόκκινα» τα ταμπλό λόγω της εκτόξευσης του πετρελαίου και ανησυχίας για τη νομισματική πολιτική

Οι ευρωαγορές καταγράφουν απώλειες, καθώς η πορεία των τιμών της ενέργειας πλησιάζει το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες για έναν παρατεταμένο κύκλο στασιμοπληθωρισμού, ενώ η ευρύτερη κρίση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τα σενάρια για περαιτέρω νομισματική σύσφιξη από την ΕΚΤ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί κατά 0,5%. Ευρείες πιέσεις εκδηλώθηκαν στους κλάδους της βιομηχανικής κατασκευής, της διακριτικής ευχέρειας καταναλωτικών αγαθών και των ευαίσθητων στα επιτόκια τομέων ανάπτυξης. Αντίθετα, οι ενεργειακοί κολοσσοί και οι αμυντικές βιομηχανίες σε Φρανκφούρτη, Παρίσι και Λονδίνο κατέγραψαν κέρδη. Ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,5%, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει απώλειες 0.5%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0.2%.

Το Brent έφτασε τα 100 δολάρια το βαρέλι και η άνοδος αυτή πυροδοτήθηκε από συντονισμένες επιθέσεις υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι εναντίον πόλεων στη Σαουδική Αραβία, φέρνοντας έναν βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ πιο κοντά στο μέτωπο της σύγκρουσης. Παράλληλα, οι άμεσες επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά ιρανικών δεξαμενοπλοίων απαντήθηκαν με πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία.

Η υπέρβαση των 100 δολαρίων ανά βαρέλι θα επιφέρει σοβαρό ψυχολογικό πλήγμα στις διεθνείς αγορές, οι οποίες αντιμετωπίζουν διαρκείς πληθωριστικές πιέσεις. Σε αυτά τα επίπεδα, το πετρέλαιο λειτουργεί ως άμεσος φόρος στους ισολογισμούς των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και στα νοικοκυριά, αυξώντας το κόστος παραγωγής και περιορίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα. Πέρα από τις καθυστερήσεις στη ναυσιπλοΐα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, οι άμεσες επιθέσεις στις υποδομές μετατρέπουν την προσωρινή συμφόρηση σε δομική καταστροφή της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι αγορές έχουν προεξοφλήσει σχεδόν πλήρως μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ και το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ωθήσει το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο 2.50%.

Η επιθετική αυτή στάση ακολουθεί τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, τα οποία δείχνουν επιτάχυνση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή λόγω της διψήφιας ανόδου των ενεργειακών συνιστωσών.

Οι προσδοκίες για υψηλό κόστος δανεισμού διατήρησαν τις αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων κοντά σε υψηλά πολυετίας, περιορίζοντας το ασφάλιστρο κινδύνου των μετοχών και σφίγγοντας τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες στην ευρωζώνη. Πέραν της συνεδρίασης της ΕΚΤ, τα παγκόσμια χρηματιστήρια στρέφουν πλέον το βλέμμα τους στα προσεχή στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.