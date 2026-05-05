Ευρωαγορές: Σημάδια ήπιας ανάκαμψης με το κλίμα να παραμένει υποτονικό

Σε πιο θετικό κλίμα σε σχέση με τις τελευταίες συνεδριάσεις άνοιξαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με το βλέμμα στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει ήπια άνοδο 0,18% ενώ σε ανάλογο εύρος κυμαίνονται τα κέρδη σε Φρανκφούρτη (DAX +0,3) και Παρίσι (CAC +0,3%). Στο Μιλάνο ο FTSE MIB κερδίζει 1%, ενώ αντίθετα ο FTSE στο Λονδίνο υποχωρεί 1%.

Η μετοχή της HSBC υποχωρεί κατά περισσότερο από 5% αφότου η τράπεζα ανακοίνωσε χαμηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη του πρώτου τριμήνου.

Η Anheuser-Busch InBev, από την άλλη πλευρά, καταγράφει κέρδη χάρη στα τριμηνιαία κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις.

Η Vodafone ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναλάβει πλήρως την κοινοπραξία VodafoneThree, αφού συμφώνησε για την εξαγορά του μεριδίου του ομίλου του Χονγκ Κονγκ CK Hutchinson. Η συμφωνία, αξίας 5,8 δισ. δολαρίων, θα δει τη Vodafone να γίνεται ο μοναδικός ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου παρόχου κινητής τηλεφωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ιταλική τράπεζα Unicredit δημοσίευσε τα κέρδη του πρώτου τριμήνου το πρωί της Τρίτης, αναφέροντας το 21ο τρίμηνο κερδοφόρας ανάπτυξης και το καλύτερο τρίμηνο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Τα καθαρά κέρδη τριμήνου αυξήθηκαν κατά 16,1% σε ετήσια βάση στα 3,2 δσ. ευρώ, πολύ πάνω από τα 2,8 δισ. ευρώ που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG.

Η τράπεζα, η οποία υποβάλλει μια αμφιλεγόμενη προσφορά για την εξαγορά της γερμανικής τράπεζας Commerzbank αύξησε τις προβλέψεις της την Τρίτη, λέγοντας ότι στοχεύει σε καθαρά κέρδη τουλάχιστον 11 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους το 2026.