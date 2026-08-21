Ευρωαγορές: Σε χαμηλό διμήνου η εβδομάδα εν μέσω πιέσεων σε πετρέλαιο και ομόλογα

Σε αρνητική τροχιά και με βαριές απώλειες έκλεισαν την εβδομάδα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καταγράφοντας τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή τους από τις αρχές Ιουλίου.

Η κλιμάκωση της πολεμικής ρητορικής στη Μέση Ανατολή και το νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου ανέκοψαν απότομα την προσπάθεια ανάκαμψης, εξανεμίζοντας τα κέρδη που είχαν συσσωρευτεί από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 σημείωσε εβδομαδιαία πτώση 1,14%, ενώ σήμερα σημειώνει οριακά κέρδη (0,2%), εικόνα που αποτυπώνεται στον γερμανικό DAX στον γαλλικό CAC 40 και στον βρετανικό FTSE 100. Εξαίρεση ο ιταλικός FTSE MIB που καταγράφει άνοδο 0,5%.

Κύριος καταλύτης της υποχώρησης υπήρξε η δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την εξαπόλυση «οικονομικού πολέμου» κατά της Τεχεράνης, με την επιβολή των αυστηρότερων κυρώσεων στην ιστορία.

Η προοπτική αυτή περιόρισε τις ελπίδες για διπλωματική επίλυση και αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, στέλνοντας το αργό τύπου Brent στα 93,12 δολάρια το βαρέλι, με εβδομαδιαία άνοδο άνω του 5%.

Παράλληλα, το διεθνές ξεπούλημα στα ομόλογα ώθησε την απόδοση του γερμανικού 10ετούς στο 3,22% —υψηλό από το 2011— και του αμερικανικού 30ετούς πάνω από το 5,33%. Παρά την προσωρινή εκτόνωση που προσέφερε η παρέμβαση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών με επαναγορές τίτλων, τα αυστηρά μηνύματα από τη Fed και την ΕΚΤ αναζωπύρωσαν τους φόβους για τους ρυθμούς ανάπτυξης.

Με τον δομικό πληθωρισμό στην Ευρωζώνη να παραμένει κοντά στο 3%, οι αγορές χρήματος προεξοφλούν πλέον αυξημένες πιθανότητες για νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο, διαμορφώνοντας ένα δύσκολο στασιμοπληθωριστικό περιβάλλον για τις μετοχές ενόψει του φθινοπώρου.