Ευρωαγορές: Ψύχραιμη αντίδραση στους δασμούς Τραμπ

Με ψυχραιμία αντιδρούν τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για την επιβολή δασμών 100% επί των επώνυμων ή πατενταρισμένων φαρμακευτικών προϊόντων από την 1η Οκτωβρίου, εκτός εάν μια εταιρεία κατασκευάζει στην Αμερική.

Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε απειλήσει να επιβάλει δασμούς έως και 200% στις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κερδίζει 0,35% στις 552,14 μονάδες.

Στο Λονδίνο, FTSE 100 κινείται ελαφρώς ανοδικά στο +0,10% στις 9.225 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,84% στις 7.860 μονάδες και ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,49% στις 23.629 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 κερδίζει 0,53% στις 15.216 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB 0,70% στις 42.539 μονάδες.

Ο Τραμπ είπε ότι δεν θα επιβληθούν δασμοί στις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων εάν οι εταιρείες έχουν ξεκινήσει την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής τους στις ΗΠΑ ή εάν ένα τέτοιο εργοστάσιο βρίσκεται υπό κατασκευή, ανέφερε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

“Από την 1η Οκτωβρίου 2025, θα επιβάλλουμε δασμό 100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή πατενταρισμένο φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν μια εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ το εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων της στην Αμερική”, έγραψε ο Τραμπ. “Επομένως, δεν θα επιβληθεί δασμός σε αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα εάν έχει ξεκινήσει η κατασκευή”, συμπλήρωσε.

Η ανακοίνωση του Τραμπ ήταν μία από τις πολλές σχετικά με τους νέους δασμούς που θα τεθούν σε ισχύ την επόμενη Τετάρτη και αφορούν συγκεκριμένους κλάδους. Τα εισαγόμενα βαρέα φορτηγά θα υπόκεινται σε δασμό 25%, τα ντουλάπια κουζίνας και τα έπιπλα μπάνιου θα επιβαρύνονται με δασμό 50%, ενώ τα εισαγόμενα επικαλυμμένα έπιπλα θα φορολογούνται με 30%.

Μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, όπως η Merck & Co., η AstraZeneca PLC και η Johnson & Johnson, έχουν ανακοινώσει επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στην παραγωγή στις ΗΠΑ τους μήνες που ακολούθησαν την ορκωμοσία του Τραμπ, μετά τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου να επιβάλει δασμούς στα φάρμακα που εισάγονται από το εξωτερικό.

Σε σημείωμα στον απόηχο των ανακοινώσεων, στρατηγικοί αναλυτές της JP Morgan υποβάθμισαν τον αντίκτυπο που θα έχουν οι νέοι δασμοί στον φαρμακευτικό κλάδο.

Οι εμπορικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο, με τη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt ανέφερε ότι το μπλοκ σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς έως και 50% στον κινεζικό χάλυβα τις επόμενες εβδομάδες.