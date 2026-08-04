Ευρωαγορές: Προς νέα υψηλά ρεκόρ με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα

Ανοδικά κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, πλησιάζοντας εκ νέου τα ιστορικά υψηλά τους, καθώς τα ισχυρά αποτελέσματα του κολοσσού του τραπεζικού κλάδου HSBC και της φαρμακευτικής Bayer αντιστάθμισαν τις πιέσεις από τον κλάδο της λιανικής κατανάλωσης και τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές ανησυχίες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται κατά 0,7% στις πρωινές συναλλαγές, κινούμενος σε απόσταση αναπνοής από τα ρεκόρ που είχε καταγράψει στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.

Ο γερμανικός DAX και ο γαλλικός CAC 40 καταγράφουν κέρδη 0,6% έκαστος, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 και ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνουν άνοδο 0,6% και 0,9% αντίστοιχα.

Στήριξη από τα ισχυρότερα εταιρική μεγέθη

Το επενδυτικό κλίμα τροφοδοτήθηκε από μια σταθερή ροή θετικών τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, τα οποία συνέβαλαν στη διατήρηση της δυναμικής μετά το χθεσινό ράλι. Οι ευρωπαϊκές μετοχές συνεχίζουν να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, καθώς οι ισχυροί ισολογισμοί των επιχειρήσεων και η αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας προστατεύουν τους δείκτες της περιοχής από τις ευρύτερες μακροοικονομικές αβεβαιότητες.

Η HSBC παρότι ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του δευτέρου τριμήνου —ωθούμενη από τα σταθερά καθαρά έσοδα τόκων και την ισχυρή πορεία του κλάδου διαχείρισης πλούτου—, η μετοχή της τράπεζας υποχώρησε κατά 0,4%, παράλληλα με την ανακοίνωση νέου προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 1 δισ. δολαρίων.

Η Bayer η γερμανική φαρμακευτική αποτέλεσε θετική έκπληξη, σημειώνοντας άνοδο 4,3% μετά την ανακοίνωση απροσδόκητης αύξησης 1,9% στα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA του δευτέρου τριμήνου, χάρη στις ανθεκτικές πωλήσεις φαρμάκων που αντιστάθμισαν τις πιέσεις στον αγροτικό τομέα.

Η Beiersdorf, η κατασκευάστρια εταιρεία των προϊόντων Nivea κατέγραψε πτώση 1,1%, αφού αναθεώρησε επί τα χείρω τις εκτιμήσεις της για τις πωλήσεις του συνόλου του 2026, επικαλούμενη το δυσμενές περιβάλλον για τους καταναλωτές και την επιβράδυνση της ζήτησης σε βασικές διεθνείς αγορές.

Η Salvatore Ferragamo υποχώρησε κατά 8,5% μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου.