Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται πτωτικά στο σημερινό άνοιγμα, καθώς ο στενότερος κλοιός των αμερικανικών ελέγχων στις εξαγωγές ημιαγωγών, σε συνδυασμό με μια κρίση εταιρικής διακυβέρνησης που κλιμακώνεται στην Nvidia —εταιρεία-ορόσημο στον τομέα της ΤΝ—, πυροδότησαν μια τάση αποεπένδυσης από τον κίνδυνο (de-risking) σε ολόκληρο τον παγκόσμιο τεχνολογικό τομέα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600 υποχωρεί κατά 0,6%, ενώ ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,8%. Ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει απώλειες 0,5% και ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,7%.

Τα θεσμικά κεφάλαια αποσύρθηκαν από τεχνολογικές εταιρείες υψηλής ανάπτυξης, καθώς η Ουάσιγκτον ενέτεινε τον ανταγωνισμό για την τεχνολογική κυριαρχία, ενισχύοντας τις προσπάθειές της να περιορίσει την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένες AI υποδομές.

Η αδυναμία που παρατηρήθηκε στον τεχνολογικό κλάδο στην Ευρώπη αποτέλεσε άμεση αντίδραση σε ένα νέο κύμα ρυθμιστικών παρεμβάσεων από τις ΗΠΑ.

Οι μετοχές των ASML, STMicroelectronics και Soitec σημείωσαν πτώση 1,2% η καθεμία, ενώ η μετοχή της Prosus υποχώρησε κατά 1,8%.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε σαρωτικούς νέους περιορισμούς που αφορούν τις αποστολές προηγμένων AI τσιπ προς τα data centers τρίτων σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, συγκεκριμένα στην Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία.

Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές επισήμαναν ρητά ότι κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες χρησιμοποιούσαν συστηματικά αυτούς τους κόμβους στο εξωτερικό για να μισθώνουν την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την εκπαίδευση μοντέλων ΤΝ επόμενης γενιάς.

Οι αμερικανικοί έλεγχοι στις εξαγωγές επιβλήθηκαν λίγες μόλις ημέρες αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, αναγκάστηκε να παραιτηθεί εν μέσω ενός εκτεταμένου σκανδάλου. Η αποχώρηση του Huang ακολούθησε δημοσιεύματα περί σχέσης του με εργαζόμενη στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών cloud Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη —έναν κρίσιμο συνεργάτη της Nvidia που μισθώνει υπολογιστική ισχύ κέντρων δεδομένων και βρίσκεται πλέον υπό ομοσπονδιακή έρευνα για πιθανή παράνομη διοχέτευση προηγμένων ΑΙ τσιπ απευθείας στην Κίνα.