Ευρωαγορές: Οριακά κέρδη με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημειώνουν οριακά κέρδη στο άνοιγμα της Τρίτης, καθώς οι επενδυτές έστρεψαν την προσοχή τους από τη γεωπολιτική ευφορία στις επίμονες μακροοικονομικές πραγματικότητες.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX600 κερδίζει 0,22% στις 635,92 μονάδες. Ο DAX του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης κερδίζει 0,02% στις 24.907,81 μονάδες, όπως και ο FTSE με οριακή άνοδο της τάξης του 0,03% στις 10.433,78 μονάδες. Ο CAC του Παρισιού καταγράφει άνοδο 0,23% στις 8.403,25 μονάδες, όπως και ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 0,82% στις 52.258,50 μονάδες.

Ο δείκτης αναφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου – ο οποίος παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό εκτός του παγκόσμιου ράλι της Δευτέρας – παρέμεινε περιορισμένος εξαιτίας των μεγάλων εταιρειών ενέργειας όπως η Shell και η BP, οι οποίες κατέρρευσαν παράλληλα με την πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου μετά την εκεχειρία.

«Η μέτρια απόδοση του FTSE 100 έρχεται σε έντονη αντίθεση με τους αντίστοιχους δείκτες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, οι οποίοι σημείωσαν άνοδο, αν και τα κέρδη μετριάστηκαν ελαφρώς στην Ευρώπη εν μέσω σημαντικών αναπάντητων ερωτημάτων σχετικά με την υποσχόμενη επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Dan Coatsworth, επικεφαλής αγορών στην AJ Bell.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει υπογραφεί μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ωστόσο, οι λεπτομέρειες παραμένουν άγνωστες.

Η πρόσφατη άνοδος φέρνει τα κέρδη της Ευρώπης από την αρχή του έτους σε σχεδόν 8%, μειώνοντας το χάσμα αποτίμησης με τον S&P 500 της Wall Street. Ωστόσο, παρότι οι ευρωπαϊκοί δείκτες έχουν ανακτήσει με επιτυχία τις απώλειές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, η ανοδική τους πορεία παραμένει περιορισμένη σε σύγκριση με τους παγκόσμιους ομολόγους τους.

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ και την Ασία, το μετοχικό χαρτοφυλάκιο της Ευρώπης στερείται του ισχυρού τεχνολογικού τομέα που απαιτείται για να αξιοποιήσει πλήρως τη μακροπρόθεσμη άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης – μια κινητήρια δύναμη που οδήγησε τις παγκόσμιες αγορές σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ακόμη και στο αποκορύφωμα των γεωπολιτικών εντάσεων.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι, με τη σύγκρουση να προκαλεί προληπτική αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η επόμενη φάση αυτής της ανάκαμψης εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το πόσο ανθεκτικά θα παραμείνουν τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους και υψηλού δανεισμού.

Μεταξύ των μεμονωμένων μετοχών, η STMicroelectronics υποχώρησε κατά 2,5% μετά από έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων δύο σειρών συνολικής αξίας 1,5 δισ. δολαρίων.