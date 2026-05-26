Ευρωαγορές: Νευρικότητα στο άνοιγμα με το βλέμμα στο Ιράν

Διακυμάνσεις παρουσιάζουν τα πρόσημα των ευρωαγορών στο άνοιγμα της Τρίτης με τους επενδυτές να σταθμίζουν τη νέα αμερικανική επίθεση στο Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 είναι αμετάβλητος (+0,03%) ενώ κέρδη καταγράφει ο FTSE στο Λονδίνο (+0,75%). Σε ένα εύρος 0,2-0,3% απώλειες καταγράφουν η Φρανκφούρτη (DAX -0,2%), το Παρίσι (-0,3%) και το Μιλάνο (-0,35%).

Η πρόσφατη αισιοδοξία ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη μπορεί να πλησιάζουν σε μια διαρκή συμφωνία για τον τερματισμό του σχεδόν τριών μηνών πολέμου τους μετριάστηκε από την πρόσφατη αμερικανικη επίθεση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς πετρελαίου, σημείωσαν άνοδο 2,4% στα 98,39 δολάρια το βαρέλι, αφού είχαν υποχωρήσει κάτω από τα 100 δολάρια νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.