Ευρωαγορές: Νευρικότητα με φόντο τον πληθωρισμό και τη Wall Street

Οι ευρωαγορές καταγράφουν πτώση σήμερα στο ξεκίνημα, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που διαμορφώθηκε στις διεθνείς αγορές τεχνολογίας. Το κύμα πιέσεων ξεκίνησε από τη Wall Street και επεκτάθηκε στα ασιατικά και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν τις προβλέψεις, εκτοξεύοντας το κόστος δανεισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 υποχωρεί κατά 0,2%, διακόπτοντας το προηγούμενο ανοδικό σερί, με τους κλάδους υψηλής τεχνολογίας και ευαισθησίας στα επιτόκια να δέχονται τα μεγαλύτερα πλήγματα. Στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,3%, ο γαλλικός CAC 40 κινείται αμετάβλητος, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει κέρδη 0,2%.

Βαριές απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο

Ο κλάδος της τεχνολογίας βρέθηκε στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, αναιρώντας τη σύντομη ανακούφιση που είχαν προσφέρει μία ημέρα νωρίτερα τα τριμηνιαία αποτελέσματα της ASML Holding NV. Η μετοχή της ASML υποχώρησε κατά 6,4%, ενώ ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν και άλλες εταιρείες του κλάδου, όπως η ASM με πτώση 9,8% και η Infineon με απώλειες 8,6%. Η ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ, όπου ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,7% και ο δομικός δείκτης αυξήθηκε στο 2,6%, προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στις αγορές ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου εκτοξεύτηκε στο 5,266%, πιέζοντας τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών τίτλων υψηλής ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα.

Προβληματισμός από την εκκίνηση των εταιρικών αποτελεσμάτων

Οι επενδυτές είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στην περίοδο ανακοίνωσης των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων για να στηρίξουν τις ευρωπαϊκές μετοχές, οι οποίες εξακολουθούν να περιορίζονται από το υψηλό κόστος δανεισμού και τα διευρυμένα spreads των κρατικών ομολόγων. Ωστόσο, η έναρξη της περιόδου αυτής αποδείχθηκε δύσκολη για τους μεγάλους ομίλους της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Η γαλλική LVMH απογοήτευσε τις αγορές με χαμηλότερες των προσδοκιών πωλήσεις τριμήνου, αναδεικνύοντας τη συρρίκνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Κίνα και επιβαρύνοντας τα περιθώρια κέρδους στον κλάδο πολυτελών ειδών. Παράλληλα, παρότι η ASML ανακοίνωσε ισχυρές κρατήσεις για το τέταρτο τρήμηνο, η απόφαση της διοίκησης να περιορίσει τον στόχο πωλήσεων για το σύνολο του έτους υπενθύμισε την ομαλοποίηση της ζήτησης εκτός του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.