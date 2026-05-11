Ευρωαγορές: Νευρικότητα και υποτονικές συναλλαγές στο άνοιγμα

Μεικτά πρόσημα παρουσιάζουν στο άνοιγμα των συναλλαγών τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με φόντο τις δηλώσεις Τραμπ για την ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να τη χαρακτηρίζει «εντελώς απαράδεκτη».

Οι περισσότεροι περιφερειακοί τομείς βρίσκονταν σε αρνητικό έδαφος, αν και οι μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου και οι εταιρείες τεχνολογίας καταγράφουν κέρδη, σημειώνοντας άνοδο 0,9% και 1,1% αντίστοιχα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 παραμένει αμετάβλητος ενώ χωρίς αξιόλογες μεταβολές έχουν ανοίξει Φρανκφούρτη (DAX -0,1%) και Μιλάνο (FTSE MIB +0,2%). Ο CAC υποχωρεί 0,45% ενώ στο Λονδίνο ο FTSE σημειώνει άνοδο 0,3%.

Σε μεμονωμένες μετοχές, οι μετοχές της Delivery Hero αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 5% αφότου η Prosus πούλησε ένα μερίδιο 5% στην επιχείρηση στην Aspex του Χονγκ Κονγκ για 335 εκατομμύρια ευρώ.