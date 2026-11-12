Ευρωαγορές: Νέα ιστορικά υψηλά κόντρα στους κλυδωνισμούς της Nvidia

Ισχυρή δυναμική καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές, κατακτώντας νέα ιστορικά υψηλά παρά τη διεθνή μεταβλητότητα και τους έντονους κλυδωνισμούς που προκάλεσαν οι εξελίξεις στον κλάδο της τεχνολογίας και των ημιαγωγών.

Τα ανθεκτικά εταιρικά αποτελέσματα στην ευρωπαϊκή περιφέρεια λειτούργησαν ως βασικό ανάχωμα απέναντι στις διεθνείς πιέσεις, καθησυχάζοντας το επενδυτικό κοινό ως προς τα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων της Γηραιάς Ηπείρου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται 0,3%, όπως και ο FTSE 100 στο Λονδίνο, ενώ αμετάβλητος είναι ο FTSE MIB στο Μιλάνο. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κερδίζει 1,1% και ο CAC στο Παρίσι είναι πάνω 0,3%/

Ο ρόλος των αμυντικών κλάδων και η στροφή κεφαλαίων

Καθοριστικό παράγοντα για τη θετική διαφοροποίηση της Ευρώπης αποτέλεσε η αυξημένη βαρύτητα των παραδοσιακών και αμυντικών κλάδων, όπως οι τράπεζες, η υγεία και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οι οποίοι προσέφεραν πολύτιμη προστασία έναντι των διορθωτικών κινήσεων της τεχνολογίας.

Την ίδια στιγμή, καθώς οι αναταράξεις γύρω από τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Nvidia τροφοδοτούσαν τη μακροοικονομική αβεβαιότητα, οι επενδυτές προχώρησαν σε επιλεκτική αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων τους, στηρίζοντας ευρωπαϊκούς τίτλους του τραπεζικού τομέα, της αμυντικής βιομηχανίας και του εξοπλισμού.