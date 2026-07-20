Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα, με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται στη Μέση Ανατολή

Μεικτά πρόσωμα σημειώνουν οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Δευτέρας, με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται στην κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει οριακή άνοδο 0,04% στις 641,70 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης σημειώνει άνοδο της τάξης του 0,23% στις 24.884,05 μονάδες. Ο FTSE του Λονδίνου υποχωρεί κατά 0,28% στις 10.570,45 μονάδες. Ο CAC του Παρισιού κερδίζει 0,22% στις 8.357,32 μονάδες. Ομοίως και ο FTSE MIB στο Μιλάνο με άνοδο 0,24% στις 52.007 μονάδες.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν τα αεροπορικά πλήγματα που διεξήγαγαν για ένατη συναπτή νύχτα στο Ιράν, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας για ακόμη μια φορά γείτονες στον Κόλπο και να ανακοινώνει πως επιτέθηκε σε δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο στενό του Ορμούζ.