Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα με φόντο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Μεικτά πρόσημα καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 να οδεύει προς την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Αύγουστο. Τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και οι ενδείξεις σταθεροποίησης των τεχνολογικών μετοχών στις διεθνείς αγορές ενισχύουν το επενδυτικό κλίμα, έπειτα από μια εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX600 κινείται ανοδικά κατά 0,33% στις 642,34 μονάδες, όπως και ο DAX της Φρανκφούρτης κατά 0,67% στις 25.553,19 μονάδες. Ομοίως και ο FTSE MIB του Μιλάνου κατά 0,53% στις 49.658,64.

Πτωτικά κινούνται ο FTSE του Λονδίνου κατά 0,13% στις 10.826,06 μονάδες και ο CAC του Παρισιού κατά 0,18% στις 7.920,76 μονάδες.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η Schneider Electric, η μετοχή της οποίας ενισχύθηκε κατά 1,4%, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι αναβαθμίζει για δεύτερη φορά τους στόχους της για τα βασικά κέρδη και τα έσοδα του 2026.

Ο βιομηχανικός κλάδος κατέγραψε άνοδο 0,7%, συγκαταλεγόμενος μεταξύ των κλάδων με τις καλύτερες επιδόσεις στον πανευρωπαϊκό δείκτη.

Ισχυρά κέρδη σημείωσε και η γερμανική εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού για τη βιομηχανία ημιαγωγών Aixtron, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 4,8%.

Σύμφωνα με το Reuters, η άνοδος ακολούθησε την ανακοίνωση παραγγελιών τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ η εταιρεία επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους.

Τα θετικά αποτελέσματα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων συνέβαλαν στη σταθεροποίηση των αγορών, έπειτα από μια ιδιαίτερα ευμετάβλητη εβδομάδα.

Οι πιέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις τεχνολογικές μετοχές που είχαν προηγουμένως καταγράψει σημαντική άνοδο, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για τον ανταγωνισμό από την Κίνα και την αυξανόμενη χρηματοδότηση μέσω δανεισμού για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στα στοιχεία για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP) της Ευρωζώνης, τα οποία αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα.

Τα στοιχεία αναμένεται να δώσουν ενδείξεις για το κατά πόσο έχουν αποκλιμακωθεί οι πληθωριστικές πιέσεις που συνδέονται με τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου, αποτελώντας σημαντικό παράγοντα για την πορεία των ευρωπαϊκών αγορών.