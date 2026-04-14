Ευρωαγορές: Κέρδη με το βλέμμα στην επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

από Team MyPortal.gr
Θετικά πρόσημα καταγράφουν στο άνοιγμα της Τρίτης οι ευρωπαϊκές αγορές με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στο ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

Πιο ειδικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κινείται ανοδικά 0,7%, ενώ στο ίδιο εύρος καταγράφει κέρδη και το Μιλάνο (+0,65%) και το Παρίσι (+0,56%). Στη Φρανκφούρτη ο DAX σημειώνει άνοδο 1%, ενώ πιο ήπια κέρδη καταγράφει ο FTSE στο Λονδίνο (+0,29%).

Οι ευρωαγορές έλαβαν ένα ισχυρό lead από την Ασία, όπου οι ευρύτερες μετοχές του δείκτη MSCI εκτός Ιαπωνίας και ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας σημείωσαν άνοδο.

H LVMH, μητρική εταιρεία της Dior, δήλωσε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει μειώσει κατά τουλάχιστον 1% τις συνολικές πωλήσεις του ομίλου, κλονίζοντας την αισιοδοξία ότι ο τομέας των ειδών πολυτελείας μπορεί να είναι σε θέση να συνεχίσει μια αναδυόμενη ανάκαμψη.

Τα αποτελέσματα της ομότιμης Kering αναμένονται μετά το κλείσιμο των ευρωπαϊκών αγορών αργότερα σήμερα.

