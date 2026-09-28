Ευρωαγορές: Ήπια άνοδος στους βασικούς δείκτες

Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύονται οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες τη Δευτέρα, με τους επενδυτές να διατηρούν στάση αναμονής μετά τα περιορισμένα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα εξακολουθεί να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να απορρίψει την πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Παρά την απόρριψη του σχεδίου, ο Τραμπ εμφανίστηκε να αναμένει επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν εντός της εβδομάδας.

Η εξέλιξη προκάλεσε νέα ανοδική αντίδραση στις αγορές ενέργειας, με την τιμή του Brent να φτάνει στα 107 δολάρια το βαρέλι.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,41% στις 641,26 μονάδες.

Στα περιφερειακά χρηματιστήρια, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κερδίζει 0,48% στις 10.747,26 μονάδες, ο CAC 40 στο Παρίσι ενισχύεται κατά 0,35% στις 8.106.39 μονάδες και ο DAX στη Φρανκφούρτη σημειώνει άνοδο 0,31% στις 25.484,95 μονάδες. Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB κερδίζει 0,32% στις 52.037,48 μονάδες.

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται στις σημερινές τοποθετήσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, και του αναπληρωτή διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, Ντέιβ Ράμσντεν.

Οι παρεμβάσεις τους αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι αγορές προεξοφλούν περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες, με στόχο την αντιμετώπιση των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.