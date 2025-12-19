Ευρωαγορές: Επιφυλακτικότητα και ήπιες μεταβολές με το βλέμμα στα macro

Οι επενδυτές σταθμίζουν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη και δη τα επιτόκια της ΕΚΤ, με τις τραπεζικές μετοχές να καταγράφουν άνοδο στο άνοιγμα της Παρασκευής.

Η ΕΚΤ αναβάθμισε τις προοπτικές της για την οικονομική ανάπτυξη στην ευρωζώνη, αναφέροντας ότι πλέον αναμένει ανάπτυξη έως 1,4% το 2025 και 1,2% το 2026.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις στη Γαλλία, όπου οι βουλευτές πρόκειται να πραγματοποιήσουν κρίσιμες συνομιλίες για τον Προϋπολογισμό. Μια κοινή επιτροπή πολιτικών θα συζητήσει τους όρους ενός σχεδίου δαπανών για το 2026 την Παρασκευή, αλλά οι διαφωνίες σε ό,τι αφορά την πολιτική ιδεολογία ενδέχεται να δυσχεράνουν την επίτευξη συναίνεσης. Εάν δεν επιτευχθεί πρόοδος, ο πρωθυπουργός Λεκορνί θα αναγκαστεί να λάβει έκτακτα μέτρα για να επιτρέψει τη συνέχιση των δαπανών και των δανεισμών κατά το νέο έτος, έως ότου καταρτιστεί ο Προϋπολογισμός.

Οι απώλειες στις μετοχές τεχνολογίας και καταναλωτικών αγαθών περιορίστηκαν από τα κέρδη των μεγάλων τραπεζών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 είναι αμετάβλητος μια μέρα μετά την καλύτερη απόδοση που κατέγραψε σε διάστημα άνω των τριών εβδομάδων.

Οι κύριες περιφερειακές αγορές σε Λονδίνο, Μιλάνο, Παρίσι και Φρανκφούρτη άνοιξαν κι αυτές χωρίς αξιόλογες μεταβολές.

Οι περισσότεροι σημαντικοί τομείς καταγράφουν μικρή πτώση, με τα προσωπικά και οικιακά είδη να διαπραγματεύονται χαμηλά. Οι γερμανικές εταιρείες λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών Adidas και Puma σημειώνουν απώλειες 0,7% και 2,2% αντίστοιχα, μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής Nike για πτώση των μικτών περιθωρίων κέρδους για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες σημειώνουν άνοδο 0,2% και είναι μεταξύ των κορυφαίων κερδισμένων στον δείκτη αναφοράς.

Το κλίμα στην αγορά βελτιώθηκε μετά την απροσδόκητη επιβράδυνση του πληθωρισμού των τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ την Πέμπτη, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed το 2026.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποίησαν να μην επικρατήσει υπερβολική αισιοδοξία σημειώνοντας ότι τα στοιχεία πιθανόν να έχουν παραμορφωθεί προς τα κάτω λόγω της πρόσφατης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης και πρέπει να ερμηνευθούν με προσοχή.