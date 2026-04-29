Ευρωαγορές: Επιφυλακτικότητα εν μέσω «καταιγίδας» οικονομικών αποτελεσμάτων

Αρνητικά είναι στην πλειονότητά τους τα πρόσημα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων στο σημερινό άνοιγμα με τους επενδυτές να σταθμίζουν τα εταιρικά αποτελέσματα εν αναμονή και των αποφάσεων των κεντρικών τραπεζών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 είναι ουσιαστικά αμετάβλητος (-0,1%), ενώ ήπιες απώλειες καταγράφονται σε Παρίσι (CAC -0,2%) και Μιλάνο (FTSE MIB -0,23%). O DAX κινείται ανοδικά 0,17% ενώ το Λονδίνο υποχωρεί 0,4%.

Οι traders παρακολουθούν με επιφύλαξη μια απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος μπορεί να έχει αντίκτυπο σε όλα, από τον πληθωρισμό τιμών καταναλωτή και τα κέρδη των εταιρειών έως τον τρόπο με τον οποίο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των κεντρικών τραπεζών καθορίζουν το κόστος δανεισμού τους επόμενους μήνες.

Με την κρίση του Ιράν να διαφαίνεται πάνω από τις επιχειρηματικές προοπτικές, αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες παρουσίασαν τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματά τους σήμερα το πρωί.

Οι μετοχές της Adidas σημειώνουν άνοδο άνω του 7% στις αρχές των συναλλαγών στη Γερμανία, αφού η εταιρεία αθλητικών ενδυμάτων κατέγραψε καλύτερα από τα αναμενόμενα λειτουργικά κέρδη στο πρώτο τρίμηνο, παρά το «πολύ ασταθές και έντονα μειωμένο» περιβάλλον λιανικής.

Η ελβετική τράπεζα UBS σημείωσε επίσης άνοδο μετά από μια αύξηση 80% στα κέρδη του πρώτου τριμήνου, που τροφοδοτήθηκε από τις ισχυρές συναλλαγές και τη δραστηριότητα των πελατών, η οποία ωθήθηκε από την αστάθεια της αγοράς που συνδέεται με τον πόλεμο.

Η STMicroelectronics σημείωσε επίσης άνοδο, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδό της από το 2024, αφού ο κατασκευαστής τσιπ ανακοίνωσε αποτελέσματα πρώτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προβλέψεις.

Η μετοχή της Airbus σημείωσαν άνοδο, ενισχυμένες από την επιβεβαίωση του στόχου παράδοσης αεροσκαφών για ολόκληρο το έτος από τον κατασκευαστή αεροσκαφών, παρά την έλλειψη κινητήρων στον προμηθευτή Pratt & Whitney.

Η Mercedes-Benz σημείωσε άνοδο, ακόμη και μετά τη μείωση των εσόδων της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας πολυτελείας λόγω κυρίως του έντονου ανταγωνισμού από την Κίνα.

Η Banco Santander κυμαινόταν λίγο πάνω από το όριο, αφού ο δανειστής ανακοίνωσε αύξηση 12,5% στα υποκείμενα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου.

Η GSK υποχώρησε κατά περισσότερο από 3%, παρά το γεγονός ότι η βρετανική φαρμακοβιομηχανία υποστήριξε την πρόβλεψή της για το 2026 για αύξηση πωλήσεων και επέκταση των βασικών λειτουργικών κερδών.

Η Aena υποχώρησε αφού ο ισπανικός φορέας εκμετάλλευσης αεροδρομίων ανακοίνωσε αποτελέσματα πρώτου τριμήνου.