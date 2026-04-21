Ευρωαγορές: Επιφυλακτικό το κλίμα στο άνοιγμα

Υποτονικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα της Τρίτης με τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί ενόψει της πιθανής λήξης μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 είναι αμετάβλητος (+0,05%), όπως και ο CAC στο Παρίσι (-0,07%), ενώ ήπια κέρδη σημειώνει στο Λονδίνο ο FTSE (+0,1%). Κέρδη σημειώνει στη Φρανκφούρτη ο DAX (+0,56%) και στο Μιλάνο ο FTSE MIB (+0,34%).

Η ASML σημειώνει άνοδο μετά την άνοδο των μετοχών της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ασία

Οι μετοχές της ASML κινούνται ανοδικά πάνω από 1%, αφού η αισιοδοξία γύρω από τις εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη ενίσχυσε αρκετές τεχνολογικές μετοχές στην Ασία.

Ο ολλανδικός όμιλος κατασκευάζει τον εξοπλισμό λιθογραφίας που χρησιμοποιείται στην κατασκευή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης υψηλής τεχνολογίας, καθιστώντας τον σημαντικό ωφελούμενο από ένα κύμα ζήτησης για αυτούς τους ημιαγωγούς. Η ASML είναι πλέον η πιο πολύτιμη εταιρεία της Ευρώπης, με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 485,80 δισ. ευρώ.

Οι μετοχές της Apple, εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, σημείωσαν ελαφρώς πτώση, αφού ο κατασκευαστής iPhone δήλωσε ότι ο βετεράνος της εταιρείας, John Ternus, θα αντικαταστήσει τον Tim Cook ως Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Cook θα αναλάβει στη συνέχεια νέο ρόλο ως Εκτελεστικός Πρόεδρος από την 1η Σεπτεμβρίου.

Σε μεμονωμένες μετοχές, οι μετοχές της Associated British Foods υποχώρησαν αφού η εταιρεία δήλωσε ότι θα αποσχίσει τη δημοφιλή επιχείρηση μόδας Primark από το τμήμα τροφίμων.

Η Royal Unibrew επίσης σημείωσε απότομη πτώση αφού η δανέζικη εταιρεία ποτών ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει τη σχέση της με την PepsiCo στη βόρεια Ευρώπη.