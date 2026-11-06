Ευρωαγορές: Αρνητικό κλίμα στον απόηχο της «βουτιάς» σε Wall Street και Ασία

Το ισχυρό κύμα sell off σε Wall Street και Ασία επηρεάζει σήμερα και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρότι σε εβδομαδίαια βάση το πρόσημο είναι θετικό χάρη στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί 1,4% στη χειρότερη ημερήσια επίδοση από τον περασμένο Ιούλιο. Παρά την απότομη αυτή προσγείωση, η ανθεκτικότητα των εταιρικών κερδών και η αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας επέτρεψαν στις ευρωπαϊκές αγορές να ολοκληρώσουν μια επεισοδιακή εβδομάδα με συνολικά κέρδη 1,3%.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκεται ο κλάδος της τεχνολογίας και των ημιαγωγών. Στη Γερμανία ο δείκτης DAX υποχωρεί κατά 1,4%, στη Γαλλία ο CAC 40 καταγράφει απώλειες 1,3%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κινείται στο -1,5%, ενώ η ισπανική αγορά με τον IBEX 35 περιορίζεται σε ηπιότερη πτώση 1%.

Μεταξύ των τίτλων που δέχθηκαν τις ισχυρότερες πιέσεις περιλαμβάνονται κολοσσοί όπως η ASML Holding και η Prosus που υποχώρησαν κατά 1% και πλέον, η Capgemini που καταγράφει πτώση 2% και η SAP στο -0,9%.

Η διόρθωση στην Ευρώπη ήρθε ως άμεση αντανάκλαση του δραματικού sell-off στη Wall Street, όπου ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite κατρακύλησε κατά 5,52%, επιβεβαιώνοντας την είσοδό του σε περιοχή διόρθωσης, καθώς υποχωρεί πλέον περισσότερο από 10% κάτω από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου.

Η βουτιά αυτή πυροδοτήθηκε από την αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών γύρω από τις νομοθετικές και ρυθμιστικές επιπτώσεις των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, όπου οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρά την τεχνολογική «καταιγίδα» της Παρασκευής, η ευρύτερη εικόνα παραμένει υποστηρικτική χάρη στην πορεία της περιόδου εταιρικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου. Περίπου οι μισές εταιρείες του STOXX 600 έχουν ανακοινώσει οικονομικά μεγέθη, με πάνω από τις μισές να ξεπερνούν τις προβλέψεις των αναλυτών. Η ανθεκτικότητα σε κλάδους όπως τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, τα κεφαλαιουχικά αγαθά και οι υποδομές εξηγεί γιατί οι θεσμικοί επενδυτές διατηρούν εμπιστοσύνη στους ευρωπαϊκούς ισολογισμούς.

Σε ετήσια βάση, ο STOXX 600 διατηρεί προβάδισμα με κέρδη άνω του 10% από τις αρχές του έτους, ξεπερνώντας τις επιδόσεις του S&P 500 που κινείται γύρω στο 7%, καθώς η ευρωπαϊκή αγορά επωφελείται από μια πιο ισορροπημένη, value-oriented σύνθεση χαρτοφυλακίου μακριά από τη βαριά συγκέντρωση στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης.