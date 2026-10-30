Ευρωαγορές: Απώλειες υπό το βάρος των τεχνολογικών κολοσσών

Αρνητικό είναι σήμερα το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε σημαντικά από τα απογοητευτικά εταιρικά αποτελέσματα των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, που επανέφεραν στο προσκήνιο τους προβληματισμούς για τους υπέρογκους προϋπολογισμούς και την κερδοφορία των επενδύσεων στην ΤΝ.

Παρά τις πιέσεις της τελευταίας συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 παραμένει σε τροχιά να ολοκληρώσει τον καλύτερο μήνα του από τον Ιούνιο, στηριζόμενος από την αμυντική δομή της ευρωπαϊκής αγοράς.

Ο δείκτης STOXX 600 υποχωρεί κατά 0,25%, διευρύνοντας το κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο που ξεκίνησε από την Alphabet και εντάθηκε μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών της Amazon και της Intel. Στις επιμέρους αγορές της Γηραιάς Ηπείρου, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,4% και ο γαλλικός CAC 40 παραμένει αμετάβλητος ενώ ο βρετανικός FTSE 100 διαφοροποιείται θετικά, σημειώνοντας άνοδο 0,3% χάρη στην αυξημένη έκθεσή του σε παραδοσιακούς τομείς.

Η αναστάτωση στις αγορές προκλήθηκε κυρίως από τα στοιχεία των αμερικανικών ομίλων και οι κραδασμοί μεταδόθηκαν άμεσα στην Ευρώπη, με τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών και τεχνολογικού εξοπλισμού να δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι τίτλοι των ASML, ASM International, BE Semiconductor και Infineon σημείωσαν απώλειες που ξεπέρασαν το 4%.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, σημείωσε ότι το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού αυξάνεται παγκοσμίως, εξαιτίας και της αυξημένης έκδοσης μακροπρόθεσμων ομολόγων από τους τεχνολογικούς κολοσσούς. Παράλληλα, πληροφορίες φέρουν τη Barclays να αναζητά προστασία έναντι αθέτησης πληρωμών για δάνεια υποδομών AI ύψους άνω των 10 δισ. δολαρίων.

Παρά τις πιέσεις, ο STOXX 600 διατηρεί μηνιαία κέρδη περίπου 2,2%. Η ανθεκτικότητα αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη στάθμιση που διαθέτει η ευρωπαϊκή αγορά σε τομείς όπως η ενέργεια, η άμυνα και οι τράπεζες, σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη έκθεσή της στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης του τεχνολογικού κλάδου.

Ο Οκτώβριος υπήρξε ιδιαίτερα ασταθής, καθώς στις 8 Οκτωβρίου, οι φόβοι για τον δανεισμό των εταιρειών τεχνολογίας, η άνοδος της απόδοσης του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου κοντά στο 5,36%, οι κοινωνικές ταραχές στη Γαλλία που πίεσαν τα γαλλικά ομόλογα πάνω από το 5%, αλλά και η άνοδος του πετρελαίου σε υψηλά πέντε μηνών, οδήγησαν τον δείκτη στο χαμηλό των 625,5 μονάδων.