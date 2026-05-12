Ευρωαγορές: Απώλειες στο άνοιγμα με φόντο το αδιέξοδο στο Ιράν

σημερινή εικόνα στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι μάλλον επιφυλακτική έως αρνητική, με τους περισσότερους βασικούς δείκτες να κινούνται πτωτικά καθώς οι επενδυτές αξιολογούν εταιρικά αποτελέσματα, μακροοικονομικά στοιχεία και τη νευρικότητα που έρχεται από τις ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί σχεδόν 1%, ενώ στο ίδιο εύρος κυμαίνονται οι απώλειες σε Φρανκφούρτη (DAX -0,8%) και Λονδίνο (FTSE -0,9%). Ο CAC υποχωρεί 0,6% ενώ στο Μιλάνο οι απώλειες είναι της τάξης του 1,2%.

Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων, οι οποίες τείνουν να κινούνται αντίστροφα προς τις τιμές, αυξήθηκαν, ασκώντας πρόσθετη καθοδική πίεση στις μετοχές στην ήπειρο.

Παρά τη σημερινές απώλειες, η ευρωπαϊκή αγορά συνολικά παραμένει σχετικά ισχυρή μέσα στο 2026.

Ο STOXX 600 έχει κινηθεί κοντά σε ιστορικά υψηλά φέτος, με αρκετούς οίκους — όπως η Goldman Sachs — να διατηρούν θετική μεσοπρόθεσμη στάση για τις ευρωπαϊκές μετοχές λόγω χαμηλότερων αποτιμήσεων σε σχέση με τις ΗΠΑ και προσδοκιών για βελτίωση των κερδών.