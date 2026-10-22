Ευρωαγορές: Απώλειες με φόντο τα γαλλικά ομόλογα και την τεχνολογία

Οι ευρωαγορές καταγράφουν πτώση σήμερα, επηρεασμένες κυρίως από τη συνεχιζόμενη εκτίναξη των αποδόσεων των γαλλικών κρατικών ομολόγων και τις απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο, οι οποίες επισκίασαν τα θετικά αποτελέσματα από εταιρείες καταναλωτικών αγαθών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί κατά 0,8%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει απώλειες άνω του 1% και ο ιταλικός FTSE MIB υποχωρεί 1,3%.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του γαλλικού 10ετούς τίτλου ξεπέρασε καθαρά το 5%, φτάνοντας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον κύκλο της αγοράς χρέους του 2002.

Στον τεχνολογικό τομέα, οι μετοχές καταγράφουν πτώση λόγω της απόφασης της Meta Platforms να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, κίνηση που προκάλεσε ανησυχίες για πιθανή απομείωση της αξίας των υφιστάμενων μετοχών και αυξημένες κεφαλαιουχικές δπάνες για υποδομές ΤΝ.

Οι πιέσεις αυτές, σε συνδυασμό με την αρνητική πορεία των ασιατικών αγορών ημιαγωγών, παρέσυραν χαμηλότερα κατά 3% έως 5% σημαντικούς ευρωπαϊκούς τεχ和λογικούς τίτλους, όπως οι ASML, ASM International, Infineon, Soitec και BESI.

Την ίδια στιγμή, οι πιέσεις στην ευρύτερη αγορά μετριάστηκαν χάρη στα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η Nestlé ανακοίνωσε αύξηση στις οργανικές πωλήσεις της για το τρίτο τρίμηνο, αποδεικνύοντας ισχυρή τιμολογιακή ισχύ και ανάκαμψη του όγκου πωλήσεων παγκοσμίως, ενώ στον αντίποδα η μετοχή της Hermès υποχώρησε πάνω από 7% μετά την ανακοίνωση πιο μετριοπαθούς αύξησης πωλήσεων της τάξης του 5,5%.