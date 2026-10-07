Ευρωαγορές: Απώλειες εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων

Σε αρνητικό έδαφος επέστρεψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να κατοχυρώσουν κέρδη μετά από μια σύντομη περίοδο σταθεροποίησης.

Το κλίμα επιβάρυνε η νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και η στάση αναμονής ενόψει της δημοσίευσης των πρακτικών της αμερικανικής Fed, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 να καταγράφει πτώση 0.4% και να υποχωρεί από τα υψηλά σχεδόν μίας εβδομάδας που είχε αγγίξει στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Πτωτικά κινήθηκαν και οι βασικοί δείκτες των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, με τον γερμανικό DAX να χάνει 0.8%, τον βρετανικό FTSE 100 να υποχωρεί κατά 0.4%, τον ισπανικό IBEX 35 να σημειώνει πτώση 0.6% και τον γαλλικό CAC 40 να καταγράφει απώλειες 0.6%.

Η νέα πίεση στις τιμές του αργού πετρελαίου ήρθε μετά από πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drone που αποδίδονται σε δυνάμεις των Χούθι της Υεμένης και είχαν στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στην Σαουδική Αραβία, επαναφέροντας τα γεωπολιτικά ασφάλιστρα κινδύνου στο προσκήνιο.

Η σημερινή οπισθοχώρηση ακολουθεί μια περίοδο έντονων πιέσεων κατά την οποία τα ευρωπαϊκά assets βρέθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδά τους από τον περσινό Ιούνιο, καθώς η πρόσφατη ανακοίνωση του γαλλικού προσχεδίου προϋπολογισμού είχε προκαλέσει αναταράξεις, εκτοξεύοντας τα spreads των γαλλικών 10ετών ομολόγων έναντι των γερμανικών Bunds πάνω από τις 140 μονάδες βάσης.

Παράλληλα, η προσοχή της επενδυτικής κοινότητας στρέφεται στη νομισματική πολιτική, με τους επενδυτές να αναμένουν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed για περισσότερες ενδείξεις σχετικά με τις προθέσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, ενώ οι αγορές χρήματος τιμολογούν σε ποσοστό περίπου 78% το ενδεχόμενο διατήρησης των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα.