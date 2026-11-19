Θετικό πρόσημο καταγράφουν οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, επιχειρώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στη δυναμική που προσδίδει η μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στα χρονικά και στις πιέσεις που ασκεί η αυστηρότερη ρητορική της Fed.

Η επενδυτική ευφορία γύρω από το επικείμενο ντεμπούτο της Anthropic στον δείκτη Nasdaq λειτουργεί ως ανάχωμα στη νευρικότητα που προκαλούν οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και η ανατιμολόγηση των προσδοκιών για τα αμερικανικά επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κινείται ανοδικά 0,45%, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,77%, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,57%, ενώ ο FTSE 100 του Λονδίνου παραμένει αμετάβλητος.

Η ρητορική της ΕΚΤ στο επίκεντρο μετά τα υψηλά στοιχεία για τον πληθωρισμό

Το περιβάλλον περιοριστικής νομισματικής πολιτικής δεν περιορίζεται στην Ουάσινγκτον. Τα ευρωπαϊκά τμήματα συναλλαγών προετοιμάζονται επίσης για πιθανές «γεράκινες» αλλαγές στάσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ και το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Φρανκ Έλντερσον αναμένεται να μιλήσουν αργότερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Τα σχόλιά τους έρχονται αμέσως μετά την ανησυχητική έκθεση για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, η οποία έδειξε ότι ο βασικός ΔΤΚ επιταχύνθηκε απροσδόκητα στο 2,6%.

Τα υψηλά στοιχεία για τον πληθωρισμό κατέστρεψαν οριστικά τις εναπομένουσες ελπίδες για βραχυπρόθεσμες μειώσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ, εξασφαλίζοντας ότι η ρητορική της κεντρικής τράπεζας την Πέμπτη θα εξεταστεί με μεγάλη προσοχή, αναζητώντας ενδείξεις σχετικά με την πραγματικότητα της «υψηλότερης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα» δανειοδότησης στην Ευρωζώνη.