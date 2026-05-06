Ευρωαγορές: Άνοιγμα με θετικό κλίμα στον απόηχο των εξελίξεων στα Στενά του Ορμούζ

Άνοδο καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την αισιοδοξία μεταξύ των επενδυτών να ενισχύεται μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί «μεγάλης προόδου» προς μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κινείται ανοδικά 1,1%, ενώ σε ανάλογο εύρος καταγράφουν κέρδη και οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο (DAX +1,2%, FTSE 1,4%, CAC +1,1% και FTSE MIB +1,1%).

Την Τρίτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι το λεγόμενο «Project Freedom», μια προσπάθεια των ΗΠΑ να ξεμπλοκάρουν τα Στενά του Ορμούζ με τη χρήση στρατιωτικής βίας για την καθοδήγηση πλοίων μέσω του στενού της πλωτής οδού, σταματά «για σύντομο χρονικό διάστημα».

Στα εταιρικά νέα, ο «κολοσσός» των τηλεπικοινωνιών Vodafone ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα αναλάβει πλήρως την κοινοπραξία VodafoneThree, αφού συμφώνησε για την εξαγορά του μεριδίου του ομίλου του Χονγκ Κονγκ CK Hutchinson.

Η συμφωνία, αξίας 5,81 δις. δολαρίων, θα δει τη Vodafone να γίνεται ο μοναδικός ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου παρόχου κινητής τηλεφωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η μετοχή της Vodafone έκλεισε με πτώση 2,2%.

Η ιταλική τράπεζα Unicredit δημοσίευσε τα κέρδη του πρώτου τριμήνου το πρωί της Τρίτης, αναφέροντας το 21ο τρίμηνο κερδοφόρας ανάπτυξης και το καλύτερο τρίμηνο που έχει καταγραφεί ποτέ. Τα καθαρά κέρδη τριμήνου αυξήθηκαν κατά 16,1% σε ετήσια βάση στα 3,2 δις. ευρώ), πολύ πάνω από τα 2,8 δισεκατομμύρια που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG.

Η τράπεζα, η οποία υποβάλλει μια αμφιλεγόμενη προσφορά για την εξαγορά της γερμανικής τράπεζας Commerzbank αύξησε τις προβλέψεις της την Τρίτη, λέγοντας ότι στοχεύει σε καθαρά κέρδη τουλάχιστον 11 δις. ευρώ για το σύνολο του έτους το 2026.