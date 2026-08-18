Ευρωαγορές: Άνοιγμα με απώλειες με φόντο την κλιμάκωση στη Μ. Ανατολή

Σε κλοιό πιέσεων βρέθηκαν την Τρίτη οι ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, με τους δείκτες να διολισθαίνουν σε χαμηλά δύο εβδομάδων. Η κλιμάκωση της πολεμικής έντασης στη Μέση Ανατολή προκάλεσε «σεισμικές» δονήσεις στα διεθνή χρηματιστήρια, υπονομεύοντας το κλίμα εμπιστοσύνης.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει απώλειες 0,2%, συμπληρώνοντας έξι συνεχόμενες συνεδριάσεις πτώσης, γεγονός που σηματοδοτεί το μακρύτερο αρνητικό σερί από τον Νοέμβριο του 2025. Την ίδια ώρα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 0,4%, ενώ οι δείκτες CAC 40 στο Παρίσι και FTSE 100 στο Λονδίνο παραμένουν αμετάβλητοι.

Το γεωπολιτικό θερμόμετρο «χτύπησε κόκκινο» μετά την είδηση ότι η Τεχεράνη στρέφεται σε επιθετική στρατιωτική στάση, στον απόηχο της κατάρρευσης των διπλωματικών συνομιλιών για παράταση της εκεχειρίας. Η εξέλιξη αυτή εκμηδενίζει τις ελπίδες για διπλωματική διέξοδο, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για άμεσα πλήγματα σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και θαλάσσιες οδούς.

Η αναταραχή αποτυπώθηκε άμεσα στις τιμές των εμπορευμάτων, με το αργό τύπου Brent να εκτινάσσεται πάνω από τα 91 δολάρια ανά βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιουλίου.

Η νέα ενεργειακή κρίση προκαλεί έντονη ανησυχία για πιθανή αναζωπύρωση του πληθωρισμού κόστους στις ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες. Οι αναλυτές εκφράζουν φόβους ότι ένα παρατεταμένο ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να περιορίσει τα περιθώρια των κεντρικών τραπεζών για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής το φθινόπωρο.

Την ευαλωτότητα των αγορών επιτείνει το γεγονός ότι ο κύκλος των εταιρικών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο έχει ολοκληρωθεί, αφαιρώντας το «μαξιλάρι» της ισχυρής κερδοφορίας που στήριζε τις αποτιμήσεις το προηγούμενο διάστημα. Με το premium κινδύνου κοντά σε ιστορικά χαμηλά 25ετίας, οι επενδυτές βρίσκονται πλέον εκτεθειμένοι στις γεωπολιτικές εξελίξεις, χωρίς την ασφάλεια θετικών ειδήσεων από το εταιρικό μέτωπο.