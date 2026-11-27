Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή, με τις μετοχές των κλάδων τεχνολογίας και εξόρυξης να πρωταγωνιστούν στα κέρδη, σε μια εβδομάδα που σημαδεύτηκε από τους νέους αμερικανικούς δασμούς και τις προοπτικές αύξησης των επιτοκίων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται κατά 0,92%, στις 642,79 μονάδες, οδεύοντας προς εβδομαδιαία κέρδη, μετά τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τα τέλη Μαρτίου του 2025, που κατέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο DAX της Φρανκφούρτης σημειώνει κέρδη κατά 0,90% στις 25.441,36 μονάδες, όπως και ο FTSE του Λονδίνου κατά 0,69% στις 10.681,75 μονάδες. Άνοδο καταγράφει και ο CAC του Παρισιού κατά 0,29% στις 8.132 μονάδες, αλλά και ο FTSE MIB του Λονδίνου κατά 49.125,57 μονάδες.

Τη μεγαλύτερη ώθηση στην αγορά έδωσαν οι τεχνολογικές μετοχές, καταγράφοντας άνοδο 2,3%, με τις εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών ASML, ASM International και Infineon να σημειώνουν κέρδη μεταξύ 3,8% και 4,5%.

Οι μετοχές του εξορυκτικού κλάδου ενισχύθηκαν κατά 3,5%, καθώς οι τιμές του χαλκού κινήθηκαν ανοδικά και ο χρυσός ανέκαμψε από τα χαμηλότερα επίπεδα ενός έτους. Οι Fresnillo και Pan African Resources συγκαταλέγονταν μεταξύ των μεγαλύτερων κερδισμένων, με άνοδο άνω του 5% η καθεμία.

Οι αγορές κλήθηκαν να αποτιμήσουν σειρά σημαντικών εξελίξεων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia τη Δευτέρα έδωσε αρχικά ώθηση στις τεχνολογικές μετοχές.

Ωστόσο, η δυναμική αυτή εξασθένησε, καθώς στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ανησυχίες ότι οι νέοι αμερικανικοί δασμοί θα εντείνουν τις ήδη αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η γαλλική φαρμακοβιομηχανία Sanofi υποχώρησε κατά 1,6%, έχοντας καταγράψει σωρευτικά κέρδη σχεδόν 18% στις προηγούμενες πέντε συνεδριάσεις.