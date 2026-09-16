Ευρωαγορές: Ανάσα ανακούφισης από τα χαμηλά τριμήνου εν αναμονή της κρίσιμης απόφασης της Fed

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν σήμερα με οριακή άνοδο, επιχειρώντας μια προσωρινή σταθεροποίηση μετά το πρόσφατο ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων που είχε οδηγήσει τα χρηματιστήρια σε χαμηλά τριμήνου.

Οι επενδυτές αποφεύγουν τις μεγάλες τοποθετήσεις, τηρώντας στάση αναμονής ενόψει της πολυαναμενόμενης απόφασης της Fed για τα επιτόκια.

Η εικόνα στα ευρωπαϊκά ταμπλό

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 ενισχύεται κατά 0,45%, προσπαθώντας να ανακάμψει από τη χθεσινή βουτιά. Η ήπια αυτή ανάκαμψη αποτυπώνει μια τακτική ανάπαυλα για τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες πιέζονται έντονα από τις τιμές του πετρελαίου, τις γεωπολιτικές ενδείξεις ναυτιλιακού κινδύνου και τις αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων.

Στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές ο γερμανικός DAX και ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφουν κέρδη 0,4%, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,3%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 και ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύονται κατά 0,6%.

Στο «μικροσκόπιο» η Fed και ο Κέβιν Γουόρς

Οι διεθνείς αγορές παραμένουν σε καθεστώς αναμονής καθώς η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) ολοκληρώνει τη διήμερη συνεδρίασή της. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης τιμολογούν με πιθανότητα περίπου 92% μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, μια δραματική στροφή σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, η οποία τροφοδοτήθηκε από τα επίμονα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στη συνέντευξη Τύπου του επικεφαλής της Fed, Κέβιν Γουόρς, και στις νέες προβλέψεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Οι αγορές αναζητούν σαφήνεια σχετικά με το αν αυτή η κίνηση αποτελεί μια μεμονωμένη προσαρμογή έναντι της ενεργειακής αστάθειας ή την απαρχή ενός κύκλου αυξήσεων. Το σκηνικό συμπληρώνεται από τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά χρέους, με την απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου να κινείται κοντά στο όριο του 5%.