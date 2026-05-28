ΕΥΠ: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας – Γίνεστε ουρά της Πλεύσης, είπε ο Σκέρτσος

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε στην αίθουσα της Ολομέλειας η νομοθετική διάταξη για το προσωπικό της ΕΥΠ – που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης – με την Πλεύση Ελευθερίας να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας, καταλογίζοντας δημιουργία «κομματικού στρατού» στην πλειοψηφία.

«Το ποσοστό της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν 3,17% στις εθνικές εκλογές. Το κόμμα αυτό έκανε ένσταση αντισυνταγματικότητας επί ενός άρθρου που δεν έχει βρει αντισυνταγματική ούτε η ΚΕΝΕ ούτε η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής. Το βρήκε η Πλεύση Ελευθερίας. Θα περίμενα από κάποια κόμματα να ορθώσουν ανάστημα και να μη γίνουν ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Λυπάμαι πολύ που η αντιπολίτευση γίνεται ουρά της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία αναδεικνύεται σε φυσικό ηγέτη της αντιπολίτευσης», τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, σχολιάζοντας δηκτικά ότι ακόμα και η αξιωματική αντιπολίτευση συντάχθηκε με το μικρότερο κοινοβουλευτικό κόμμα. Μάλιστα αντιστρέφοντας τα πυρά της αντιπολίτευσης, υποστήριξε πως η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπει μόνο την δυνατότητα διετούς παράτασης σε αποσπασμένους. «Δίνουμε τη δυνατότητα για παράταση 2 ετών όσων έχουν πάρει απόσπαση στη γραμματεία συντονισμού. Αφορά 6 άτομα, μεταξύ άλλων και άτομο που αποσπάστηκε το 2015. Για ποιους “πραιτωριανούς” μιλάτε;» διερωτήθηκε ο Υπουργός.

«Αποδεδειγμένη κακοποίηση» και «κομματική τακτοποίηση» της ΕΥΠ καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Για «ειδικό καθεστώς κομματικής τακτοποίησης» κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας πως με την συγκεκριμένη ρύθμιση«πιστοποιείται ότι το επιτελικό κράτος είναι μια κομματική μηχανή».

«Βλέπουμε την οικοδόμηση ενός κομματικού μηχανισμού μονιμοποίησης ημετέρων στην ΕΥΠ. Δίνετε τη δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων και δημιουργίας προσωποπαγών θέσεων», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

«Πείθετε και τον πλέον αδαή και κακόπιστο ότι είστε ένα καθεστώς που κοιτάζει να ενσωματώσει την λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών» τονίσει από την πλευρά του ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να καταγγέλλει την κυβέρνηση για δημιουργία κατηγορίας υπαλλήλων που θα είναι υποχείριο ενός καθεστώτος.

«Το να συζητά κανείς για ΕΥΠ και διαφάνεια είναι άτοπο», σχολίασε σκωπτικά ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ με τον Νάσο Ηλιόπουλο από την Νέα Αριστερά να μιλά για «σώμα πραιτωριανών μέσα στην ΕΥΠ».