Εύοσμος: Έκαναν ελιγμούς με ΙΧ για να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο-Τρεις συλλήψεις

Στα χέρια των αστυνομικών έπεσαν μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, τρεις νεαροί. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις τους, ηλικίας, 27, 28 και 21 ετών επέβαιναν χθες (30/10) τα ξημερώματα σε ΙΧ που οδηγούσε ο 27χρονος.

Προκειμένου να αποφύγουν επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα πραγματοποιώντας, παράλληλα, επικίνδυνους ελιγμούς. Το όχημα ακινητοποιήθηκε και τα άτομα συνελήφθησαν παρά την σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν. Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι, ο 27χρονος στερούταν εγγράφων για τη νόμιμη διαμονή του στην ελληνική επικράτεια, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης για ληστεία.

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