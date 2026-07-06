Ευλογιά αιγοπροβάτων: Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες στην Πρέβεζα

Κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες επιβεβαιώθηκαν στην Πρέβεζα. Τα θετκά κρούσματα έθεσαν σε ισχύ τα προβελπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα προκειμένου να περιοριστεί η ζωονόσος ενώ στις προσβεβλημένες εκτροφές προβλέπεται η θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου.

Τα δείγματα που βγήκαν θετικά για την ευλογιά των αιγοπροβάτων λήφθησαν από τρεις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, επιβεβαιώνοντας την εμφάνιση ευλογιάς των προβάτων και των αιγών στην Ήπειρο.

Με ανάρτησή του, ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης απηύθυνε έκκληση προς τους κτηνοτρόφους να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, ζητώντας να περιοριστούν οι μετακινήσεις ανθρώπων, οχημάτων και ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους παραγωγούς να ελέγχουν καθημερινά τα κοπάδια τους για ύποπτα συμπτώματα και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιοδήποτε περιστατικό, ώστε να περιοριστεί η διασπορά της νόσου.