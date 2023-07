Ευγενία Σαμαρά: Την κοίταζε όλη η Νέα Υόρκη – Τα δύο τέλεια looks της Στέλλας του Σασμού

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων: αυτοί που το καλοκαίρι ψηφίζουν σταθερά ελληνικά νησιά και βουτιές στο Αιγαίο και αυτοί που αξιοποιούν ένα μέρος της άδειάς τους για να πάνε κάπου στο εξωτερικό. Οι δεύτεροι έχουν δημιουργήσει ολόκληρη σχολή, που βρίσκει πολλούς υποστηρικτές τελευταία. Ανάμεσά τους και η Ευγενία Σαμαρά. Η αγαπημένη ηθοποιός μετά από μία επιτυχημένη χρονιά με την τηλεοπτική σειρά «Σασμός» αλλά και τη θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούσε να έχουν κερδίσει την ψήφο του κοινού, αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στη Νέα Υόρκη με μία στενή της φίλη, για σχεδόν 15 μέρες.

Και πολύ ζηλέψαμε είναι η αλήθεια. Φυσικά, η Ευγενία που είναι ένα από τα νέα αγαπημένα μας style icons δεν θα μπορούσε να μην έχει πάρει μαζί της σε μία μητρόπολη της μόδας, όπως είναι η Νέα Υόρκη, και τα ανάλογα outfits για να κάνει τις βόλτες της και να φωτογραφηθεί στους δρόμους και τις signature γωνιές του μεγάλου μήλου. Και οι φωτογραφίες της ήταν η μία καλύτερη από την άλλη.

Το φωτογραφικό album της Ευγενίας από τη Νέα Υόρκη:

Εμείς ψάχνοντας για έμπνευση στα all day, καλοκαιρινά της looks ξεχωρίσαμε δύο σύνολα, όπου η Ευγενία συνδύασε τέλεια το πιο ενημερωμένο item της σεζόν, τη βερμούδα. Η αλήθεια είναι ότι οι βερμούδες έχουν πλέον κερδίσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του γυναικείου κοινού, αν και παλιότερα είχαμε την τάση να το θεωρούμε περισσότερο ένα κομμάτι της ανδρικής γκαρνταρόμπας. Κάτι τέτοιο, φυσικά, δεν ισχύει, αφού οι βερμούδες μπορούν να γίνουν άκρως θηλυκές, αν τις φορέσεις για παράδειγμα σε ένα office πρωινό look με ένα γιλέκο αντί για top και ψηλοτάκουνα πέδιλα.

Τα 2 combos με βερμούδα από την Ευγενία Σαμαρά:

Στο πρώτο look η Ευγενία φόρεσε μια μαύρη βερμούδα με ιδιαίτερες εξωτερικές τσέπες, μαύρο bra top και ασορτί μαύρο, κοντομάνικο πουκάμισο. Το total black έσπασε με ένα καπέλο σε ενημερωμένο vichy print και την neon τσάντα της.

Στη δεύτερη εμφάνιση της την είδαμε με ένα boyfriend jorts σε μπεζ απόχρωση, το οποίο και συνδύασε με ένα top σε ανοιχτό καφέ της καραμέλας, με ανοιχτό ντεκολτέ και minimal αξεσουάρ. Και τα δύο σύνολα είναι stylish και δροσερά για μια ζεστή εβδομάδα στους δρόμους της πόλης.