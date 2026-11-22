Τροποποιήσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) με σκοπό τον εξορθολογισμό των προστίμων και των ποινών, διατηρώντας παράλληλα το αυστηρό πλαίσιο για την οδική ασφάλεια, φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση χθες, Σάββατο 21 Νοεμβρίου. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται η αναθεώρηση της αφαίρεσης διπλώματος, όπως όταν κάποιος οδηγεί όχημα για το οποίο δεν διαθέτει την αντίστοιχη κατηγορία άδειας, αναπροσαρμόζονται οι ποινές για συγκεκριμένες παραβάσεις παράνομης στάθμευσης, θεσπίζονται ειδικοί κανόνες για τους νέους οδηγούς και τη δυνατότητα οδήγησης από αυτούς οχημάτων ιδιαίτερα υψηλής ισχύος (supercars) και ενισχύεται η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας διενέργειας και εποπτείας των εξετάσεων οδήγησης.

Ο νέος ΚΟΚ στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, με κανόνες που συνδυάζουν την αυστηρότητα με την αναλογικότητα, τη διαφάνεια και την εκπαίδευση.

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που φέρει τον τίτλο «Πλαίσιο ανάπτυξης των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς, σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/40/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2023/2661 – Ενίσχυση οδικής ασφάλειας – Ρυθμίσεις οδικών μεταφορών, επιβατικών μεταφορών και οχημάτων, σιδηροδρομικών μεταφορών, συγκοινωνιακών φορέων και λοιπές διατάξεις» τίθεται σε διαβούλευση μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 10.00.

Με τη συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η ευρωπαϊκή οδηγία για την ανάπτυξη των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, εισάγονται επιμέρους αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στις εξετάσεις υποψήφιων οδηγών και ρυθμίζονται ζητήματα στο πεδίο των μεταφορών και του δημόσιου συγκοινωνιακού έργου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε «Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για πιο ασφαλείς και σύγχρονες μεταφορές. Ενισχύουμε την οδική ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, με κανόνες που συνδυάζουν την αυστηρότητα με την αναλογικότητα, τη διαφάνεια και την εκπαίδευση. Διατηρούμε τη βασική φιλοσοφία του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος έχει συμβάλει στη μείωση των δυστυχημάτων και στην καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικήςσυμπεριφοράς, προχωρώντας παράλληλα σε στοχευμένες τροποποιήσεις για μια πιο δίκαιη και αναλογική αντιμετώπιση παραβάσεων χαμηλής επικινδυνότητας. Ενισχύουμε την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας διενέργειας και εποπτείας των εξετάσεων οδήγησης, ώστε κάθε νέος οδηγός να πιάνει το τιμόνι έχοντας αποδείξει, μέσα από μια αδιάβλητη διαδικασία, ότι διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. Ταυτόχρονα, εκσυγχρονίζουμε το εθνικό πλαίσιο για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων και της τεχνολογίας, προς όφελος της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της εξυπηρέτησης του πολίτη. Προχωρούμε με συνέπεια στον εκσυγχρονισμό των μεταφορών, με επίκεντρο τον πολίτη και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας».

Με το Μέρος Α΄ του σχεδίου νόμου ενσωματώνεται η Οδηγία 2010/40/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2023/2661, με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο για την ανάπτυξη προδιαγραφών, τη διαθεσιμότητα δεδομένων και την παροχή υπηρεσιών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (Intelligent Transportation System – ITS). Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, της αποδοτικότητας και της προσβασιμότητας των οδικών μεταφορών, καθώς και η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και η μείωση των ρύπων.

Στο Μέρος Β΄ τροποποιούνται, διορθώνονται και συμπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αναμορφώνεται το σύστημα των πρακτικών εξετάσεων για τη χορήγηση αδειών οδήγησης.

Στις βασικές αλλαγές στον ΚΟΚ περιλαμβάνονται οι εξής:

– Εξορθολογίζεται το κυρωτικό πλαίσιο για την οδήγηση οχήματος χωρίς την κατοχή της απαιτούμενης άδειας οδήγησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Συγκεκριμένα, διατηρείται το διοικητικό πρόστιμο αλλά το δίπλωμα αφαιρείται για έναν μήνα αντί για έναν χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραβάτης θα αποκτήσει την απαιτούμενη επέκταση στην οικεία κατηγορία οχήματος.

– Σε απλές παραβάσεις στάθμευσης, δεν επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, ενώ το πρόστιμο αυξάνεται.

– Θεσπίζονται ειδικοί κανόνες για τους νέους οδηγούς και τη δυνατότητα οδήγησης από αυτούς οχημάτων ιδιαίτερα υψηλής ισχύος (supercars).

– Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για όσους κυκλοφορούν όχημα, του οποίου οι πινακίδες δεν είναι, για οποιονδήποτε λόγο, ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων.

– Προστίθεται νέα παράβαση σε περίπτωση που λεωφορείο δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης μεταφέρει επιβάτες που υπερβαίνουν τον ανώτατο αριθμό της άδειας κυκλοφορίας του.

– Θεσπίζεται η δυνατότητα των οχημάτων οδικής βοήθειας να κινούνται στη ΛΕΑ προκειμένου να αντιμετωπίζουν έκτακτα περιστατικά στον αυτοκινητόδρομο.

Ως προς τις εξετάσεις υποψήφιων οδηγών προβλέπονται τα εξής:

– Η πρακτική δοκιμασία για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου καταγράφεται υποχρεωτικά μέσω tablet του εξεταστή και φορητής κάμερας 360 ° εστιασμένης στα πετάλια και τη θέση του εκπαιδευτή. Εισάγεται ηλεκτρονική διαδικασία ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης μέσω QR code του εξεταστή, του οχήματος και του Δελτίου Εκπαίδευσης και Εξέτασης του υποψηφίου και προβλέπεται αυτοματοποιημένος έλεγχος με χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την επιβεβαίωση της ορθής τοποθέτησης και λειτουργίας των καμερών.

– Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί πλαστογραφία ή παραπλάνηση ως προς την ταυτότητα του υποψηφίου οδηγού (είτε σε δειγματοληπτικό έλεγχο είτε μέσω των καμερών εισόδου στη θεωρητική εξέταση).

– Συστήνεται ηλεκτρονικό Μητρώο Εκπαιδευτικών Οχημάτων Σχολών Οδηγών με στόχο την καταγραφή των εκπαιδευτικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται από σχολές οδηγών και κέντρα εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών, τη διασφάλιση της νομιμότητας και της καταλληλότητάς τους και τη διευκόλυνση του ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.

Τέλος, με το εν λόγω σχέδιο νόμου ρυθμίζεται σειρά ζητημάτων που άπτονται των μεταφορών και της βελτίωσης του συγκοινωνιακού έργου.

Μπορείτε να δείτε τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το εν λόγω σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://opengov.gr/yme/deliberations/plaisio-anaptyxis-ton-eyfyon-systimaton-metaforon-ston-tomea-ton-odikon-metaforon-kai-ton-diepafon-me-alloys-tropoys-metaforas-se-enarmonisi-me-tin-odigia-2010-40-ee-opos-tropopoiithike-me-tin-odigi/