Eyeshadow nail: Το νέο beauty trend θέλει να κάνεις μακιγιάζ… στα νύχια

Σε όλες έχει συμβεί! Πάνω στην ταχύτητα και τη βιασύνη μας να ετοιμαστούμε για κάποια έξοδο, να ανακατεύουμε τα καλλυντικά στο νεσεσέρ και ξαφνικά η σκιά μας να βρεθεί… στο πάτωμα. Και ναι, ξέρεις τη συνέχεια. Η σκιά γίνεται χίλια κομμάτια, σπάει και εσύ αμέσως κατσουφιάζεις.

«Γιατί η αγαπημένη μου σκιά να γίνει έτσι;», λες και ξαναλές στον εαυτό σου. Λογική η αντίδραση, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος σε τέτοιες περιπτώσεις να πετάξεις στα σκουπίδια τη σκιά. Αλλά ούτε και να σκάσεις, φυσικά. Αντιθέτως, η σπασμένη σκιά μπορεί να βρει θέση… στα νύχια σου. Αλήθεια, εσύ τι έχεις ακούσει για το eyeshadow nail trend;

Τι είναι το eyeshadow nail που έχει γίνει viral στο TikTok

Το eyeshadow nail είναι το hot trend που αυτήν τη στιγμή κάνει χαμό στο TikTok και πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει τη σπασμένη σκιά σου. Αλλά ακόμα και αν δεν έχεις διαλυμένη σκιά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε σκιά της συλλογής σου για να το πετύχεις.

Τι είναι όμως ακριβώς; Και γιατί σου λέω στον τίτλο ότι θα κάνεις μακιγιάζ… στα νύχια; Θα σου τα εξηγήσω όλα! Όπως θα δεις στα βίντεο, eyeshadow nail λέγεται η εφαρμογή σκιάς στο μανικιούρ. Εσύ, δηλαδή, βάφεις με βάση και το βερνίκι της αρεσκείας σου τα νύχια, περιμένεις λίγο να στεγνώσει – αλλά όχι εντελώς- και μετέπειτα με το πινελάκι απλώνεις μία σκιά στο μανικιούρ σου. Τέλος, ολοκληρώνεις με top coat για σταθεροποίηση και έχεις το πιο fashionable και funky μανικιούρ.

Το μυστικό για κομψά eyeshadow nails

Αν θέλεις να δημιουργήσεις ένα κομψό eyeshadow nail look, το μυστικό είναι να χρησιμοποιήσεις ένα neutral βερνίκι ή ένα σε απαλή ροζ απόχρωση. Έτσι, οποιοδήποτε χρώμα σκιάς κι αν απλώσεις από πάνω, θα δείχνει υπέροχο και καθόλου παράταιρο στα νύχια σου. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως δεν μπορείς να βάψεις τα νύχια σου και με ένα πιο σκουρόχρωμο βερνίκι. It’s up to you!

Τώρα, όσον αφορά τα χρώματα σκιών που θα απλώσεις… η απόφαση δική σου. Πάντως, οι TikTokers τολμούν. Επιλέγουν και glitter σκιές και πιο pale αποχρώσεις, αλλά και funky. Εσύ, τι λες να δοκιμάσεις για αρχή;