Ευχαριστήρια επιστολή στον πρωθυπουργό από κατοίκους και φορείς της Νέας Βύσσας για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ

Ευχαριστήρια επιστολή προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, απέστειλαν κάτοικοι και Φορείς της ακριτικής Νέας Βύσσας, Έβρου, για την αποδοχή του αιτήματος τους να ένταξη του οικισμού τους στο καθεστώς φορολογικής ελάφρυνσης με την κατάργηση καταβολής του ΕΝΦΙΑ.

Ολόκληρη η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε, οι κάτοικοι και οι φορείς που ζούμε και δημιουργούμε στην ακριτική Νέα Βύσσα, να σας εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για την αποδοχή του δίκαιου αιτήματος μας, για την ένταξη του οικισμού μας στο καθεστώς φορολογικής ελάφρυνσης με την κατάργηση καταβολής του ΕΝΦΙΑ.

Η στήριξη εκ μέρους σας των παραμεθόριων περιοχών είναι όρος ζωής για τον ελληνισμό και την χώρα μας.

Με εκτίμηση

Οι κάτοικοι και οι φορείς της Νέας Βύσσας