Ευχαριστίες της Κ. Γκίλφοϊλ στον Κυρ. Μητσοτάκη για το δείπνο στο Μαξίμου: Διαχρονική η φιλία ΗΠΑ και Ελλάδας

Με ανάρτησή της στο Χ, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ευχαρίστησε τον πρωθυπουργός Κυριάκο Μητσοτάκη για το δείπνο που της παρέθεσε χθες, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων της αμερικάνικης ανεξαρτησίας.

Συγκεκριμένα, η κ. Γκίλφοϊλ έγραψε στα social media: για «Ευχαριστώ θερμά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εξαιρετική φιλοξενία του και τη διοργάνωση ενός ειδικού δείπνου στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της αμερικανικής ανεξαρτησίας. Καθώς γιορτάζουμε τα 250 χρόνια της αμερικανικής ανεξαρτησίας, αναλογιζόμαστε την εξαιρετική μας ιστορία — και τη διαχρονική φιλία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας».

«Είθε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να συνεχίσουν να αποτελούν φάρο ελευθερίας, είθε η εταιρική σχέση να συνεχίσει να ενισχύεται και να αποκτά όλο και μεγαλύτερο νόημα, και είθε η υπόσχεση της ελευθερίας να διαρκέσει για τις επόμενες γενιές», κατέληξε στην ανάρτησή της στο Χ.

Κυρ. Μητσοτάκης: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του αναφέρθηκε, επίσης, στο δείπνο που παρέθεσε στην πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τα 250 χρόνια από την αμερικανική ανεξαρτησία, γράφοντας σε ανάρτησή του ότι «στην έδρα της Προεδρίας της ελληνικής κυβέρνησης, στο Μέγαρο Μαξίμου, τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας».

«Παραπέμπει, όμως, και στην κοινή ιστορική διαδρομή της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια διαδρομή που υπερβαίνει τους διπλωματικούς δεσμούς και μετρά δυόμισι αιώνες κοινών αξιών και ιστορικών εμπειριών, όπως είχα τονίσει στην ομιλία μου σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου τον Μάιο του 2022», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Και επισήμανε: «Οι ιδέες που ενέπνευσαν τους Ιδρυτές Πατέρες της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας είχαν τις ρίζες τους στην αρχαία ελληνική σκέψη· και το παράδειγμα της αμερικανικής δημοκρατίας ενέπνευσε με τη σειρά του τους πρωτεργάτες του Αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία που είδαν στην αμερικανική εμπειρία μια ζωντανή απόδειξη ότι η ελευθερία μπορεί να κατακτηθεί όταν συνοδεύεται από πίστη, ενότητα και αποφασιστικότητα.

Οι αρχές του Τόμας Τζέφερσον, του Τζον Άνταμς και των άλλων θεμελιωτών της αμερικανικής δημοκρατίας συνομίλησαν με το όραμα του Ρήγα Φεραίου, του Αδαμάντιου Κοραή και των αγωνιστών του 1821 για δημοκρατία και εθνική ανεξαρτησία. Και όταν οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν για την ελευθερία τους, η αμερικανική κοινωνία στάθηκε με συγκίνηση και θαυμασμό στο πλευρό τους, εκφράζοντας ένα από τα πρώτα κύματα φιλελληνισμού στον σύγχρονο κόσμο.

Αυτή η ιστορική συνομιλία των δύο δημοκρατιών συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ. Οι δύο χώρες πορεύονται μαζί μέσα από μια διαρκώς ισχυρότερη στρατηγική σχέση και την κοινή προσήλωση στην ελευθερία, τη δημοκρατία και τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα. Και μέσα από τη σταθερή και πολύτιμη συνεργασία σε πολυμερή σχήματα στα οποία συμμετέχουν από κοινού. Πάντοτε με πολύτιμη γέφυρα την ελληνική ομογένεια στην Αμερική, η οποία καθιστά μοναδική τη σχέση μεταξύ των δύο λαών».

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Η ιστορία των τελευταίων 250 ετών μας διδάσκει ότι οι σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο είναι αυτές που βασίζονται σε στέρεους αξιακούς δεσμούς και όχι απλά σε συγκυρίες.

Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνει αντιληπτό σε όλους στην Ελλάδα το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, η οποία απολαμβάνει εδώ και δεκαετίες διακομματική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αποτελεί πλέον εμπεδωμένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους. Οι κοινές μας αξίες είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση ότι η στρατηγική μας συνεργασία θα συνεχίσει να εμβαθύνεται προς όφελος των δύο λαών».