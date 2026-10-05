ΕΥΑΘ: Νέα διεθνής διάκριση για την ψηφιακή διαχείριση των δικτύων

Μια ακόμη διεθνή διάκριση στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) απέσπασε η ΕΥΑΘ, επιβεβαιώνοντας τη μακρόχρονη επένδυσή της στην ψηφιακή διαχείριση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η εταιρεία βραβεύτηκε για δεύτερη φορά στο Παγκόσμιο Συνέδριο Χρηστών της ESRI στο Σαν Ντιέγκο, ξεχωρίζοντας μεταξύ 187 οργανισμών από σύνολο άνω των 700.000 υποψηφίων. Η ΕΥΑΘ αξιοποιεί τεχνολογία GIS ήδη από το 2000, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση των δικτύων, τη μείωση απωλειών νερού και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Η ανακοίνωση της ΕΥΑΘ

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. βραβεύτηκε για δεύτερη φορά (η πρώτη ήταν το 2015) ως ένας από τους 187 οργανισμούς που διακρίθηκαν παγκοσμίως ανάμεσα σε περισσότερους από 700.000 υποψηφίους. Η εταιρεία επιβραβεύτηκε για την πολυετή inhouse τεχνογνωσία της στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), καθώς με πρωτοποριακές σε παγκόσμιο επίπεδο μεθόδους αξιοποιεί την τεχνολογία της γεωπληροφορικής για τη διασύνδεση εταιρικών πληροφοριακών συστημάτων, την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και τον μετασχηματισμό του συνόλου της λειτουργίας μιας εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης όπως η ΕΥΑΘ.

«Η αξιοποίηση του GIS αποτελεί για την ΕΥΑΘ βασικό εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση των δικτύων της. Η πολυετής τεχνογνωσία, η εξειδίκευση της ομάδας μας και η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων μάς επιτρέπουν να λαμβάνουμε ταχύτερες και πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. Βελτιώνουμε έτσι τόσο την καθημερινή λειτουργία όσο και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μας, ειδικά τώρα που προκύπτει η ανάγκη για έναν νέο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό διαχείρισης των υδάτων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης.

Η εταιρεία διαθέτει τεχνολογία GIS ήδη από το 2000 και την εφαρμόζει στην καθημερινή επιχειρησιακή της λειτουργία, διαχειριζόμενη δίκτυα ύδρευσης κι αποχέτευσης με τη βοήθεια βάσεων δεδομένων και με πρόσβαση σε όλο το εύρος της απαιτούμενης τεχνικής πληροφορίας. Το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας με τη χρήση tablet ή smartphone έχει συνεχή on-line πρόσβαση στο GIS γνωρίζοντας ανά πάσα στιγμή κι από οποιαδήποτε τοποθεσία την ακριβή θέση των δικτύων και τα χαρακτηριστικά τους (υλικό, διάμετρος, ηλικία κ.λπ.), ενώ και η σύνδεση του call center με το GIS εξασφαλίζει γρηγορότερη επέμβαση από την πλευρά της ΕΥΑΘ όπου υπάρχει αστοχία και λιγότερη ταλαιπωρία για τον καταναλωτή.

Η εταιρεία, μέσα από την πολυετή της εμπειρία στα GIS, έχει πρωτοτυπήσει ενοποιώντας πληροφοριακά συστήματα και διαδικασίες: από τη διαχείριση των δικτύων και την εξυπηρέτηση των πελατών έως την υδραυλική μοντελοποίηση των δικτύων και τα έξυπνα υδρόμετρα, καταγράφοντας και παρακολουθώντας τον κύκλο του νερού από την πηγή έως τον τελικό καταναλωτή και, παράλληλα, από τα αιτήματα του πολίτη στο portal έως τη διαχείριση των δικτύων. Το GIS αποτελεί βασικό πυλώνα για τη μείωση των απωλειών του νερού, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του κόστους παροχής υπηρεσιών, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση των χρόνων ανταπόκρισης και της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, ως γνωστόν, αποτελούν τεχνολογία διαχείρισης πληροφορίας σε επίπεδο χαρτών, συνδυάζοντας χωρικά με περιγραφικά δεδομένα με δυνατότητες ανάλυσης κι επεξεργασίας σε ψηφιακό περιβάλλον.