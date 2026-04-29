ΕΥΑΘ: Καθαρά κέρδη €7,7 εκατ. το 2025

Η ΕΥΑΘ έχει επιτύχει σταθερά βιώσιμη ανάπτυξη προερχόμενη από την κύρια δραστηριότητα, τις λειτουργικές βελτιώσεις και από την αποτελεσματική διαχείριση των στοιχείων κόστους και της ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χρήσης 2025, η εταιρεία σημείωσε άλλη μια χρονιά ισχυρής απόδοσης, με σημαντικά αυξημένα κέρδη ανά μετοχή δημιουργώντας μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους της.

Αύξηση των εσόδων κατά 2,4% στα €87,5 εκατ. προερχόμενα κυρίως από την κύρια δραστηριότητα και την αναγνώριση του ΕΔΔΠΧΑ (IFRS) 12.

Αύξηση Μικτού Κέρδους +3,7% σε €22,7 εκατ. , κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων.

Αύξηση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους στο 25,9% από 25,6% το 2024.

Σημαντική αύξηση του ΕΒΙTDA κατά 27,3% στα €16,1 εκατ. το 2025 έναντι €12,6 εκατ. το 2024 με μείωση του κόστους της ενέργειας κατά €4,2 εκατ.

Σημαντική αύξηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων

+50,2% στα €9,5 εκατ. με το περιθώριο στα 10,8% σε σύγκριση με 7,4% το προηγούμενο έτος

EBITDA αυξημένο κατά +27,3 %, στα €16,1 εκατ. με αύξηση του περιθωρίου στο 18,4% σε σχέση με 14,8% το 2024.

Κέρδη προ φόρων στα €10,3 εκατ. αυξημένα κατά 23,1%.

Καθαρά κέρδη €7,7 εκατ.,+31,6% σημειώνοντας ισχυρή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος με το περιθώριο κερδοφορίας στα 8,8%. (6,9% το 2024)

Αύξηση των κερδών ανά μετοχή στα €0,21 σε σχέση με €0,16 το 2024.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στα €48,8 εκατ. με μηδενικό δανεισμό.

Επενδυτικό πλάνο για την δημιουργία αξίας

Επενδύσεις €359 εκατ. για το διάστημα 2025-2029 κατευθυνόμενες στις υποδομές, στην τεχνολογία και στην μείωση του ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, διατηρώντας παράλληλα τις επενδύσεις συντήρησης σταθερές.

Για το 2025, οι επενδύσεις ανήλθαν σε €21,7 εκατ. και αφορούσαν κυρίως:

€13,6 εκατ. στο δίκτυο ύδρευσης

στο δίκτυο ύδρευσης €5,64 εκατ. ευρώ στο δίκτυο αποχέτευσης

στο δίκτυο αποχέτευσης €1,26 εκατ. ευρώ στον τομέα της ενέργειας

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στα €9,76 εκατ. (+60,1% σε σχέση με πέρσι) και μηδενικό δανεισμό.

Πρόταση για αύξηση του μερίσματος στα €0,0746 ανά μετοχή.

Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 16 Ιουλίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει μέρισμα ύψους €0,0746 ευρώ ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2025, (€0,0550 το 2024) πληρωτέο σε μετρητά. Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα είναι η 25η Αυγούστου 2026. Τα μερίσματα του 2025 θα καταβληθούν από 1 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο Άγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., σχολίασε:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το 2025, τα οποία συνοδεύονται από ουσιαστική πρόοδο στις δεσμεύσεις μας για τη βιωσιμότητα, καθώς μεταβαίνουμε στα νέα πρότυπα αναφοράς ESRD. Τα έσοδα του Ομίλου σημείωσαν αύξηση 2,4%, ενώ η διαχείριση των στοιχείων του κόστους —με έμφαση στον περιορισμό των ενεργειακών δαπανών— συνέβαλε στην αύξηση των καθαρών κερδών κατά 31,6%. Στο πεδίο της βιωσιμότητας, μειώσαμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 47% και την ενεργειακή μας κατανάλωση κατά 21,5%, ενώ πλέον το 80% των αναγκών μας σε ηλεκτρική ενέργεια (Scope 2) καλύπτεται από πράσινες πηγές. Παράλληλα, οι επενδύσεις μας στην τεχνολογία SCADA απέφεραν σημαντική μείωση στο “μη τιμολογούμενο νερό”, ενισχύοντας την επιχειρησιακή μας αποτελεσματικότητα. Οι άνθρωποί μας παραμένουν στον πυρήνα της στρατηγικής μας, καθώς η αύξηση των ωρών εκπαίδευσης, η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων και η λειτουργία μιας ενοποιημένης πλατφόρμας εσωτερικής επικοινωνίας ενίσχυσαν την αφοσίωση και την παραγωγικότητα μας.

Τέλος, η ιδιαίτερη τιμητική διάκριση που λάβαμε για την πολυμορφία και τη συμπερίληψη (D&I) στο Διοικητικό μας Συμβούλιο αποτελεί απόδειξη ότι η προσήλωση στις αρχές της ορθής διακυβέρνησης της βιωσιμότητας και της κοινωνικής υπευθυνότητας δημιουργούν απτή αξία για την ΕΥΑΘ και τους μετόχους της».

Ο Άνθιμος Αμανατίδης Διευθύνων Σύμβουλος, σχολίασε:

«Το 2025 αποτέλεσε ένα έτος σταθερής προόδου για την EYATH: τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,4% φτάνοντας τα €87,5 εκατομμύρια ενώ η λειτουργική κερδοφορία σημείωσε ισχυρή άνοδο, με παράλληλη βελτίωση όλων των βασικών δεικτών απόδοσης. Το μακροπρόθεσμο επενδυτικό μας πρόγραμμα εξελίσσεται βάσει του σχεδιασμού, με τις συνολικές επενδύσεις το 2025 να φτάνουν τα €21,7 εκατομμύρια. Επιπλέον, μέσω των συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) πέτυχαμε μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 21,5%, ενισχύοντας περαιτέρω την κερδοφορία μας. Προωθήσαμε με συνέπεια την ατζέντα της βιώσιμης ανάπτυξης, εισάγοντας τη διαδικασία της διπλής σημαντικότητας και συνεχίζοντας τις στοχευμένες δράσεις για το περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό και τη διακυβέρνηση, ενώ λάβαμε αναγνώριση για τις προσπάθειές μας στην καινοτομία και την έρευνα (R&D). Παραμένουμε προσηλωμένοι στην επέκταση και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης προς τους καταναλωτές μας.

Ευχαριστώ τους εργαζόμενους και τους επενδυτές μας για την εμπιστοσύνη τους.

Μαζί, συνεχίζουμε να οικοδομούμε την ΕΥΑΘ που αποτελεί πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης, προστατεύοντας το πολυτιμότερο αγαθό: το νερό».