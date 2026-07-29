Ευ. Τουρνάς: Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του

Τη βαθύτατη θλίψη του για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες, τους οικείους και τους συναδέλφους τους, εξέφρασε με δήλωσή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

«Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του. Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 58 και 25 ετών, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στη δύσκολη πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου», σημειώνει μεταξύ άλλων.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά:

«Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί την απώλεια δύο ανθρώπων του. Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 58 και 25 ετών, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στη δύσκολη πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου και τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους, στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους.

Οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος δίνουν καθημερινά μια δύσκολη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, συχνά με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής».