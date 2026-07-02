Ευ. Τουρνάς: Πού κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα οι 600 νέοι πυροσβέστες

Ηκατανομή των 600 νέων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία σε όλη την Ελλάδα, μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψή τους, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία (ΠΕΘ), ανακοινώνεται η κατανομή των οργανικών θέσεων στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

«Με την κατανομή των 600 νέων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία ενισχύουμε ουσιαστικά το Πυροσβεστικό Σώμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, ενδυναμώνουμε τις υπηρεσίες εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος απαιτεί ισχυρές, καλά στελεχωμένες και σύγχρονες πυροσβεστικές υπηρεσίες. Συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε το Πυροσβεστικό Σώμα να γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικό απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης», δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, οι νέες θέσεις κατανέμονται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, «ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Σώματος και θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο τόσο την ηπειρωτική όσο και τη νησιωτική χώρα».

Συνολικά προβλέπονται ανά Περιφέρεια:

• Αττική: 8 θέσεις

• Κεντρική Μακεδονία: 65 θέσεις

• Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 55 θέσεις

• Δυτική Μακεδονία: 28 θέσεις

• Ήπειρος: 35 θέσεις

• Θεσσαλία: 55 θέσεις

• Δυτική Ελλάδα: 34 θέσεις

• Πελοπόννησος: 37 θέσεις

• Στερεά Ελλάδα: 53 θέσεις

• Νότιο Αιγαίο: 92 θέσεις

• Βόρειο Αιγαίο: 38 θέσεις

• Κρήτη: 55 θέσεις

• Ιονίων Νήσων: 45 θέσεις