Ευ. Τουρνάς: Να περιορίσουμε τις ενάρξεις πυρκαγιών και να μειώσουμε την καύσιμη ύλη

Ευρεία σύσκεψη με τη φυσική ηγεσία και τους διοικητές του Πυροσβεστικού Σώματος από όλη τη χώρα συγκάλεσε σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, με αντικείμενο την πορεία της αντιπυρικής περιόδου, την επιχειρησιακή ετοιμότητα του μηχανισμού και την εντατικοποίηση των δράσεων πρόληψης.

Κατά την τοποθέτησή του, ο υπουργός αναφέρθηκε στις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών, επισημαίνοντας ότι οι ενισχυμένοι άνεμοι θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα, ενώ από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας. Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι στόχος είναι: «να περιορίσουμε τον αριθμό των ενάρξεων των πυρκαγιών και να μειώσουμε την καύσιμη ύλη», καθώς, όπως τόνισε, πρόκειται για τους δύο βασικούς παράγοντες που δοκιμάζουν κάθε χρόνο τις αντοχές του μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Αναφερόμενος στις συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια μεγάλων πυρκαγιών, υπογράμμισε ότι όταν συνδυάζονται υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοι και πολλές ταυτόχρονες ενάρξεις, δημιουργείται «μια τεράστια διάσπαση δυνάμεων», με αποτέλεσμα , όπως προσέθεσε, να καταπονείται ολόκληρος ο μηχανισμός. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε τέτοιες περιπτώσεις «αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα του πώς διαχειριζόμαστε την κρίση».

Ο υπουργός συνεχάρη το Πυροσβεστικό Σώμα για τη μέχρι σήμερα πορεία της αντιπυρικής περιόδου, επισημαίνοντας ότι καταγράφεται μείωση των ενάρξεων κατά περίπου 14%, παρά το γεγονός ότι από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έχουν εκδηλωθεί ήδη περισσότερες από 900 πυρκαγιές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και στα 37 Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σημειώνοντας ότι συμβάλλουν ουσιαστικά στον εντοπισμό των αιτιών και των υπευθύνων πρόκλησης πυρκαγιών. Όπως τόνισε, «πρέπει να βρίσκουμε την αιτία της φωτιάς και τον αίτιο», ξεκαθαρίζοντας ότι η προσπάθεια εντοπισμού και τιμωρίας των υπευθύνων θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. «Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «θα κυνηγήσουμε τον εμπρηστή είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση», καθώς , όπως είπε, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αυξημένη καύσιμη ύλη, σημειώνοντας ότι «οι βροχοπτώσεις του χειμώνα οδήγησαν σε έντονη ανάπτυξη βλάστησης, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης των πυρκαγιών κατά τους θερινούς μήνες».

Για τα έργα πρόληψης που υλοποιούνται μέσω του προγράμματος AntiNero, αλλά και στις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη ΔΙΚΑΦΚΑ των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια απομάκρυνσης της καύσιμης ύλης θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο υπουργός επεσήμανε, ωστόσο, ότι παρά τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται από πολλούς Δήμους, εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι απαιτούμενες εργασίες πρόληψης δεν έχουν προχωρήσει επαρκώς. «Υπάρχουν αρκετοί που έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά είναι και αρκετοί οι οποίοι δεν έχουν κάνει τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ευθύνη των πολιτών για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, τονίζοντας ότι η προστασία μιας κατοικίας ξεκινά από την πρόληψη. Όπως ανέφερε, «ο καθένας έχει την ευθύνη να φροντίσει την περιουσία του» και υπενθύμισε ότι «η φωτιά δεν πρέπει να φτάσει στο σπίτι».

Για τον καθαρισμού οικοπέδων, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι «η πρόληψη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα τόσο για την προστασία ζωών και περιουσιών όσο και για τη μείωση της πίεσης που δέχεται ο επιχειρησιακός μηχανισμός». Με δεδομένο ότι τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία καθαρισμού οικοπέδων, ο Υπουργός έδωσε εντολή να ξεκινήσουν από την Τρίτη στοχευμένοι έλεγχοι από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Όπως επισημάνθηκε, οι Διοικητές και τα στελέχη των υπηρεσιών καλούνται να καταγράψουν ακαθάριστα οικόπεδα και επικίνδυνους χώρους, ώστε οι σχετικές αναφορές να αποστέλλονται στους αρμόδιους Δήμους για τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Κλείνοντας τη σύσκεψη, ο υπουργός επανέλαβε ότι η μείωση των ενάρξεων και της καύσιμης ύλης αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή διαχείριση της αντιπυρικής περιόδου. «Αν τώρα δουλέψουμε να αφαιρεθεί η καύσιμη ύλη και να μειώσουμε τον κίνδυνο, τότε θα πετύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα», τόνισε, υπογραμμίζοντας , ότι ο στόχος δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση των πυρκαγιών αλλά η διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας πρόληψης σε επίπεδο πολιτών, Δήμων και κρατικού μηχανισμού.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Επιθεωρητές Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, οι Προϊστάμενοι των Κλάδων Επιχειρήσεων και Υποστήριξης Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (ΑΠΣ), ο Διοικητής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), οι Συντονιστές Επιχειρήσεων, οι Διοικητές των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.), οι Διοικητές Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.), καθώς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προληπτικής Πυροπροστασίας.