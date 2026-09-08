Ευ. Τουρνάς: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πρόληψης και της προστασίας των πολιτών

Το 2ο Βραβείο Καλύτερης Εφαρμοσμένης Ιδέας στη θεματική ενότητα «Δικαιοσύνη – Ασφάλεια του Πολίτη» απονεμήθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα/Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης που διοργανώνει για τρίτη χρονιά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η διάκριση αφορά την πρόταση με τίτλο «Ψηφιακή Υπηρεσία Δήλωσης Υπόχρεων πολιτών καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της», η οποία αποτελεί, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ένα σημαντικό ψηφιακό εργαλείο για την ενίσχυση της πρόληψης και την καλύτερη προετοιμασία απέναντι στον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Το βραβείο απένειμε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, στα στελέχη της Διεύθυνσης Προληπτικής Πυροπροστασίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, τον αντιπύραρχο Χρήστο Τσαβαλόπουλο, τον πυραγό Δημήτριο Πέτσα και τον Πυρονόμο Θεοχάρη Ταμπάκο.

Η ψηφιακή πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους υπόχρεους πολίτες να δηλώνουν τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας για την εφαρμογή ενός από τα σημαντικότερα προληπτικά μέτρα πριν και κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Παράλληλα, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για το Πυροσβεστικό Σώμα και την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς η αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων ενισχύει τον σχεδιασμό, την εποπτεία και την επιχειρησιακή προετοιμασία, ιδιαίτερα σε περιοχές αυξημένου κινδύνου.

«Είναι η τρίτη συνεχόμενη διάκριση για το Πυροσβεστικό Σώμα, κάτι που αναδεικνύει τη σημασία της αξιοποίησης της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης στην Πολιτική Προστασία, όχι μόνο κατά την αντιμετώπιση μιας κρίσης, αλλά κυρίως στο κρίσιμο πεδίο της πρόληψης», σημειώνει το υπουργείο.

«Η πρόληψη αποτελεί βασικό πυλώνα της Πολιτικής Προστασίας και η ψηφιακή τεχνολογία μάς δίνει τη δυνατότητα να την οργανώνουμε καλύτερα, πιο έγκαιρα και πιο αποτελεσματικά.

Η πλατφόρμα δήλωσης καθαρισμού οικοπέδων είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο μπορεί να έχει άμεσο και ουσιαστικό αποτύπωμα στην ασφάλεια των πολιτών. Διευκολύνει τους πολίτες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και, ταυτόχρονα, δίνει στην Πολιτεία ένα πολύτιμο εργαλείο για την καλύτερη οργάνωση της πρόληψης.

Η προστασία από τις δασικές πυρκαγιές είναι μια συλλογική προσπάθεια. Απαιτεί ισχυρό μηχανισμό, σύγχρονα μέσα, αξιοποίηση της τεχνολογίας, συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, αλλά και ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Και σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία μεταξύ των υπουργείων υπήρξε καθοριστική.

Ήμασταν τυχεροί που είχαμε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έναν υπουργό, τον Δημήτρη Παπαστεργίου, που υπήρξε δήμαρχος και πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Η συμβολή του και η συνεργασία μας ήταν καθοριστικές για να μπορέσει αυτή η προσπάθεια να προχωρήσει και να γίνει πράξη», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Ο κ. Τουρνάς συνεχάρη τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που εργάστηκαν για την εφαρμογή αυτής της ψηφιακής υπηρεσίας ενώ τόνισε ότι «η σημερινή διάκριση ανήκει πρωτίστως στους ανθρώπους που με τη γνώση, την εμπειρία και τη δουλειά τους μετατρέπουν μια καινοτόμο ιδέα σε ένα χρήσιμο εργαλείο για την πολιτεία και τον πολίτη»

«Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε εργαλεία και δυνατότητες που κάνουν την Πολιτική Προστασία πιο σύγχρονη, πιο αποτελεσματική και πιο κοντά στον πολίτη», κατέληξε ο κ. Τουρνάς.