Εξοικονόμηση ενέργειας: Νέο μοντέλο αναβάθμισης με χρηματοδότηση από τους παρόχους

Καθώς είναι πλέον προτεραιότητα η εξοικονόμηση ενέργειας και στο πλαίσιο διευκόλυνσης της χρηματοδότησής της, ανοίγει ο δρόμος για ένα νέο μοντέλο που φέρνει τους προμηθευτές ρεύματος και φυσικού αερίου στο επίκεντρο των ενεργειακών παρεμβάσεων στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Με εισήγηση της ΡΑΑΕΥ, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προωθείται η θεσμοθέτηση του λεγόμενου On-Bill Financing, δηλαδή ενός μηχανισμού μέσω του οποίου οι πάροχοι θα μπορούν να χρηματοδοτούν έργα εξοικονόμησης ενέργειας και στη συνέχεια να ανακτούν τα ποσά μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης.

Πώς θα λειτουργεί το On-Bill Financing

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι λογαριασμοί ρεύματος και αερίου θα περιλαμβάνουν πλέον και δόσεις αποπληρωμής για ενεργειακές αναβαθμίσεις, οι οποίες όμως θα εμφανίζονται διακριτά από τις υπόλοιπες χρεώσεις – όπως η προμήθεια, τα δίκτυα, οι φόροι και τα τέλη.

Ένα κρίσιμο στοιχείο της πρότασης είναι ότι η μη πληρωμή αυτών των δόσεων δεν θα οδηγεί σε διακοπή ρεύματος. Ο προμηθευτής θα μπορεί να κινήσει διαδικασία αποκοπής μόνο για οφειλές που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας, όπως ισχύει και σήμερα.

Παράλληλα, καθορίζεται και η σειρά με την οποία θα εξοφλείται ένας λογαριασμός σε περίπτωση μερικής πληρωμής. Προτεραιότητα θα έχουν οι χρεώσεις προμήθειας, ακολουθούν τα κόστη μεταφοράς και διανομής, στη συνέχεια οι φόροι και τα τέλη, και τελευταίες θα εξοφλούνται οι δόσεις για τα έργα εξοικονόμησης.

Το «δάνειο» ακολουθεί το ακίνητο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η χρηματοδότηση αυτή δεν «ακολουθεί» τον καταναλωτή, αλλά το ακίνητο. Με άλλα λόγια, το έμμεσο δάνειο που παρέχει ο προμηθευτής συνδέεται με την παροχή ηλεκτροδότησης.

Έτσι, αν ένας ιδιοκτήτης προχωρήσει σε ενεργειακή αναβάθμιση και στη συνέχεια πουλήσει το ακίνητο, η υποχρέωση αποπληρωμής μεταφέρεται στον νέο ιδιοκτήτη. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ενοικίασης, όπου η οφειλή περνά στον επόμενο ένοικο.

Ωστόσο, παραμένουν γκρίζες ζώνες, κυρίως σε περιπτώσεις που η χρηματοδότηση αφορά κινητό εξοπλισμό, όπως μια ηλεκτρική συσκευή. Για τέτοιες περιπτώσεις, η πρόταση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφορετικής συμφωνίας, ώστε η υποχρέωση να συνδέεται με το φυσικό πρόσωπο και όχι με το ακίνητο.

Δυνατότητα αλλαγής παρόχου και νέα δεδομένα στην αγορά

Σημαντική είναι και η πρόβλεψη ότι η συμμετοχή σε ένα τέτοιο σχήμα δεν περιορίζει το δικαίωμα του καταναλωτή να αλλάξει προμηθευτή. Ακόμη και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή, ο πελάτης μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη εταιρεία, με τις δόσεις να συνεχίζουν να καταβάλλονται μέσω των λογαριασμών του νέου παρόχου, ο οποίος θα τις αποδίδει στον προηγούμενο.

Το νέο αυτό εργαλείο έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην αγορά, καθώς στο εξής οι ενεργειακές αναβαθμίσεις θα υλοποιούνται μέσω δύο παράλληλων δρόμων. Από τη μία, θα υπάρχουν παρεμβάσεις χωρίς επιδοτήσεις, που θα βασίζονται σε ιδιωτική χρηματοδότηση, και από την άλλη τα επιδοτούμενα προγράμματα, τα οποία πλέον θα στηρίζονται κυρίως στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και θα απευθύνονται σε ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, το On-Bill Financing αναμένεται να λειτουργήσει ως μοχλός επέκτασης των ενεργειακών παρεμβάσεων χωρίς κρατική στήριξη, δίνοντας λύση στο πρόβλημα της έλλειψης κεφαλαίων για πολλούς καταναλωτές.

Παραμένει ωστόσο ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο οι προμηθευτές θα εμπλακούν και στα επιδοτούμενα προγράμματα, καθώς διατυπώνονται ενστάσεις για ενδεχόμενο αθέμιτου ανταγωνισμού, δεδομένου ότι διαθέτουν άμεση πρόσβαση στους πελάτες και συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων φορέων της αγοράς, όπως οι μηχανικοί ή οι εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών.

ΠΗΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ