Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Αυτόματο «κούρεμα» οφειλής με διαχωρισμό πρώτης κατοικίας από άλλα ακίνητα

Δυνατότητα σε οφειλέτες που κατέχουν και εξοχικό, οικόπεδο ή κτήμα, να διαχωρίζουν την πρώτη κατοικία τους από τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας τους, δίνεται μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού .

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έθεσε σε πλήρη λειτουργία από τις 21 Σεπτεμβρίου αυτή τη νέα δυνατότητα για τους οφειλέτες, μέσω της πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr ή στο Gov.gr και στη διαδρομή: (Περιουσία και φορολογία – Διαχείριση οφειλών – Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών).

Μέσω της λύσης αυτής, «ο εξωδικαστικός μηχανισμός μετατρέπεται σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας», τόνισε στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Επιπλέον όμως, πέραν της «θωράκισης» του σπιτιού από πλειστηριασμούς, ο οφειλέτης μπορεί έτσι να πετύχει μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, εν σχέσει με αυτές που του προσφέρει ήδη η πλατφόρμα.

Περιορίζεται το υπόλοιπο της οφειλής

Η νέα επιλογή αυτή επιτρέπει στον οφειλέτη, αν θέλει, να διαχωρίζει την κύρια κατοικία του από τα υπόλοιπα ακίνητα.

Με αυτόν τον τρόπο, το υπόλοιπο της οφειλής περιορίζεται αυτομάτως στην αξία του σπιτιού που διατηρεί ο οφειλέτης, ή και χαμηλότερα.

Παράλληλα, μειώνει το βάρος της οφειλής που του απομένει και καλείται να εξυπηρετήσει, κατοχυρώνοντας ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής που του εξασφαλίζουν ότι θα την αποπληρώσει ευκολότερα και ταχύτερα, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η κατοικία του.

Το αντάλλαγμα είναι η συναίνεση που δίνει στους πιστωτές του για να προχωρήσει η ρευστοποίηση των λοιπών ακινήτων, μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας πλειστηριασμού.

Βασικός λόγος και κριτήριο για την επιλογή αυτή, είναι ότι έτσι διασφαλίζει ότι, αντί να κινδυνεύει να εκποιηθεί το σύνολο των ακινήτων του στο πρώτο «στραβοπάτημα» αποπληρωμής της ρύθμισης, εξαιρεί και προφυλάσσει εγκαίρως την κύρια κατοικία του.