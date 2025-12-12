Έξω από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αγρότες

Eντείνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Βόρειας Ελλάδας με ένα μεγάλο συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στόχο τον τρίωρο συμβολικό αποκλεισμό με την παρουσία της αστυνομίας έξω από την κεντρική πύλη του λιμανιού να είναι έντονη.

Αυτό που σχεδιάζεται είναι, μετά τις 10:00, οι αγρότες να κινηθούν μαζικά από τα Μάλγαρα προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα επιδιώξουν να αποκλείσουν συμβολικά, στην είσοδο και την έξοδο, μαζί με συναδέλφους τους από άλλα μπλόκα. Εκεί θα βρίσκονται 20 – 30 τρακτέρ.

Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Πράσινα Φανάρια, οι οποίοι παραμένουν στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Αγρότες από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας θα φτάσουν στη Θεσσαλονίκη με πούλμαν.

Η αστυνομία φαίνεται να έχει καταρτίσει επιχειρησιακό σχέδιο για να αποτρέψει την είσοδο των αγροτών, οι οποίοι θέλουν να μπουν με τα τρακτέρ στο λιμάνι. Ήδη στο λιμάνι έχει φτάσει διμοιρία των ΜΑΤ, αλλά και μέλη της ΟΠΚΕ και της ομάδας Ζ.

Παράλληλα, οι γενικές συνελεύσεις των παραγωγών στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε αποκλεισμούς, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του σημερινού πανελλαδικού συλλαλητηρίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ για το τι μέλλει γενέσθαι στη συνέχεια θα υπάρξει απόφαση σε νέα γενική συνέλευση.