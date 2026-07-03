ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξιτήριο για τον Παναγιώτη Νέστορα από Ιπποκράτειο: Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Εξιτήριο έλαβε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο το πρωί της Παρασκευής (3/7) ο Παναγιώτης Νέστορας, ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, θύμα των φονικών εμπρηστικών επιθέσεων έξω από την οικία της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη.

«Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία» ανέφερε στις πρώτες δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα.

Ο πατέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, δήλωσε για τον θάνατο της συζύγου του Βάγιας πως «η Δημοκρατία έχει τα μέσα να βρει και να δικάσει δίκαια τους δράστες».

Παράλληλα, ενημέρωσε πως η κηδεία θα τελεστεί στην Κοζάνη και πως «θα εξαρτηθεί από την ανάρρωση της Αφροδίτης».

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