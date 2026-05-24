Exit poll στην Κύπρο: «Άντεξαν» ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, άνοδος ΕΛΑΜ, στη Βουλή κόμματα διαμαρτυρίας

Στις 18:00 έκλεισαν οι κάλπες των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Η τηλεόραση του ΡΙΚ μετέδωσε το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης εξόδου από την κάλπη, που διενήργησε η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Κύπρου, σε συνεργασία με την εταιρεία Cypronetwok.

Τα αποτελέσματα είναι:

ΔΗΣΥ: 22,5 – 25.5 %

ΑΚΕΛ: 21- 24%

ΕΛΑΜ: 10.5 – 12.5 %

ΔΗΚΟ: 8 – 10 %

ΑΛΜΑ: 4.5 – 5.5 %

Άμεση Δημοκρατία: 5.5 – 7.5 %

Volt: 3 – 4 %

ΕΔΕΚ: 3 – 4 %

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών: 2-3 %

ΔΗΠΑ: 2-3 %

Κίνημα Κυνηγών: 2-3 %

Άλλο: 6-8 %

Ένας στους τρεις ψηφοφόρους αποφάσισε να μην προσέλθει στις κάλπες, αφού η αποχή καταγράφηκε παγκύπρια στο 33,6%. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές του 2026 ανήλθε στο 66,4%. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη κατά 2,5%.

Σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο Εκλογών Ελίκκο Ηλία, στις εκλογές της Κυριακής προσήλθαν 378.150 ψηφοφόροι, από 569.182 που είχαν δικαίωμα ψήφου.

Στον βαθμό που θα επαληθευτούν τα exit poll, ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ φίανεται ότι κατάφεραν να συσπειρώσουν τους ψηφοφόρους και κράτησαν τα ποσοστά τους. Μάλιστα για το ΑΚΕΛ υπάρχει και μια αύξηση των ποσοστών.

Το Δημοκρατικό Κόμμα, όπως αναμενόταν, είναι πολύ πιο κάτω, στην τέτρατη θέση, αλλά κρατείται σχετικά ψηλά .

Την τρίτη όμως θέση παίρνει το ΕΛΑΜ, το οποίο είναι το ακροδεξιό κόμμα που φαίνεται να φτάνει διψήφια ποσοστά.

Το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου, οι δύο νέοι σχηματισμοί που συγκέντρωσαν κυρίως την ψήφο διαμαρτυρίας, αναμένεται σίγουρα να είναι στη νέα Βουλή, με βάση τουλάχιστον τα exit polls.

Υπάρχει και το Vote, το κεντροαριστερό κόμμα το οποίο δεν είναι σίγουρο αν θα είναι στη Βουλή, όπως επίσης αμφίβολο είναι αν θα είναι στη νέα Βουλή η ΔΗΠΑ και το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ.

Εκτιμάται ότι θα διαορφωθεί μία Βουλή με έξι κόμματα, ενδεχομένως με επτά.