Εξιχνιάστηκε επίθεση από ομάδα ατόμων σε βάρος πρώην προέδρου αθλητικής ομάδας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκε επίθεση με αθλητικό υπόβαθρο, που έλαβε χώρα την 22 Ιουλίου 2024 από ομάδα ατόμων σε βάρος πρώην προέδρου αθλητικής ομάδας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν οκτώ άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, συμμετείχαν στην ανωτέρω επίθεση, ενώ προκάλεσαν φθορές σε ταξί, στο οποίο είχε επιβιβαστεί.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 22-07-2024, μετά την ολοκλήρωση συνάντησης που είχε πραγματοποιήσει σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης ο πρώην πρόεδρος αθλητικής ομάδας, κατευθύνθηκε προς σημείο επιβίβασης σε ταξί.

Κατά την επιβίβασή του, τον προσέγγισαν αρχικά 2-3 άτομα, ενώ στη συνέχεια στο σημείοσυγκεντρώθηκε ομάδα περίπου 25 έως 30 οπαδών αθλητικής ομάδας,οι οποίοι του επιτέθηκαν φραστικά και επιχείρησαν να εμποδίσουν την αναχώρησή του, ενώ παράλληλαπροκάλεσαν φθορές στο ταξί, ιδιοκτησίας της οδηγού, θραύοντας τον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα (παρμπρίζ), χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός.

Από την ενδελεχή και επισταμένη έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας κατά την οποία αξιοποιήθηκαν πληροφορίες, εξετάστηκε το συλλεχθέν βιντεοληπτικό υλικό και λήφθηκαν καταθέσεις των παθόντων, διακριβώθηκε η εμπλοκή των -8- ατόμων στην επίθεση.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- διατάραξη κοινής ειρήνης με σαφή αθλητική αναφορά, παράνομη βία από κοινού με σαφή αθλητική αναφορά, απειλή με σαφή αθλητική αναφορά και φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού με σαφή αθλητική αναφορά, καθώς και για αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και, κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των ανωτέρω -8- ατόμων, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση των λοιπών εμπλεκομένων συνεχίζεται.