Εξιχνιάστηκε απόπειρα απάτης Πέλλα: Είπαν σε 51χρονη να βάλει λεφτά σε λεκάνη για να τα προστατέψει από διαρροή

Εξιχνιάστηκε απόπειρα απάτης σε βάρος 51χρονης που έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο σε περιοχή της Πέλλας. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο 22χρονων τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργός τους τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της παθούσας, προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ και ισχυρίστηκε ότι υπάρχει κίνδυνος από διαρροή ρεύματος.

Στη συνέχεια την παρότρυνε να συγκεντρώσει τα χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι, να τα βάλει σε πλαστική λεκάνη και να τα αφήσει έξω από την οικία της, δήθεν για να τα προστατέψει από τη διαρροή.

Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν, τα οποία θα παραλάμβαναν οι προαναφερόμενοι ημεδαποί άνδρες.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.