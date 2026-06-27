Εξιχνιάσθηκε υπόθεση εκβίασης και απάτης σε βάρος 41χρονου, μέσω διαδικτύου

Υπόθεση εκβίασης και απάτης που διαπράχθηκε σε βάρος 41χρονου, μέσω διαδικτύου, εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Ο 41χρονος κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι στα μέσα Φεβρουαρίου 2026 ήρθε σε επικοινωνία με άγνωστη γυναίκα, μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να του παρέχει υπηρεσίες χαρτομαντείας προς επίλυση προσωπικού του θέματος, καταβάλλοντας σε τραπεζικό λογαριασμό το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ.

Στη συνέχεια, η γυναίκα τον απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει τις συνομιλίες τους σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα ο 41χρονος να καταβάλει στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό επιπλέον, το χρηματικό ποσό των 4.520 ευρώ.

Ύστερα από έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 36χρονης ημεδαπής, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εκβίασης και της απάτης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.